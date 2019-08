Stiri pe aceeasi tema

- "Un cadru universitar australian banuit de spionaj a fost arestat in China (...) si este detinut in conditii grele", a anuntat marti sefa diplomatiei de la Canberra, Marise Payne, ceea ce nu face decat sa creasca tensiunile deja existente intre cele doua tari, informeaza AP si Reuters. …

- Statele Unite vor "suporta toate consecințele" daca vor vinde Taiwanului avioane multirol F-16V, a avertizat Ministerul de Externe de la Beijing, care a precizat ca tranzacția ar fi "foarte daunatoare" și ar incalca principiul "o singura China", informeaza postul Fox News.Citește și: VIDEO…

- Este pentru prima data cand angajatii din sectorul de stat sustin o demonstratie in Hong Kong. Ei s-au alaturat pasnic protestatarilor din centrul districtului financiar al metropolei; multi purtau masti negre, pentru a nu fi recunoscuti. La manifestatii au participat si cateva sute de angajati din…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de granita cu partea…

- China a criticat dur SUA și Marea Britanie marți pentru intervențiile pe care le-au avut în problemele legate de Hong Kong, dupa ce cele doua țari și-au exprimat îngrijorarile legate de asalturile asupra protestatarilor pro-democrație, scrie HKFP. Bataia protestatarilor din Hong…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…

- China a fost informata de Statele Unite privind ultima intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a precizat Ministerul chinez de Enterne, conform Reuters.Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Luo Zhaohui, si reprezentantul SUA pentru Coreea…

- Adjunctul ministrului chinez de Externe, Zhang Jung, a declarat ca țara sa „nu va permite” ca subiectul protestelor din Hong Kong sa fie discutat in cadrul summitului G20 de la Osaka, potrivit CNN, scrie Mediafax.Oficialul a adaugat ca in cadrul summitului G20 vor fi discutate aspecte legate…