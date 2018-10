Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-o curte din municipiul Aiud, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Potrivit sursei citate, pentru stingerea flacarilor intervin 9 subofițeri cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma. Nu sunt victime. Incendiul de manifesta in curtea…

- 22.20 Circulația rutiera a fost deblocata intre Hoghiz și Rupea Gara. 22.07 In cazul accidentului in care un TIR a cazut peste un autoturism, o victima a decedat, una este conștienta (traumatism abdominal si de coloana cervicala) si a mai fost asistata o femeie ce ar fi iesit singura din mașina, conștienta,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pentru acordarea primului ajutor victomelor dintr-un accident care a avut loc sambata seara pe DN 1, pe serpentinele spre Predeal. Potrivit primelor informații primite la Dispeceratul 112,sunt trei victime, conștiente,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ( ISU) Alba a transmis o atenționare hidrologica cod galben pe raurile din bazinul hidrografic raul Mureș, valabila joi, 23 august, intre orele18:10-24:00. In intervalul de timp menționat, sunt prognozate scurgeri importante de pe versanți și depașiri ale cotelor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident care a avut loc pe DN1, in zona Cotul Donului. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora este vorba despre coliziunea dintre doua autoturisme. Doua persoane…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in accident, produs in judetul Brasov, pe DN1 Brasov - Fagaras, au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului au fost ranite cinci persoane, doua dintre ele fiind in stare grava. La aceasta ora se circula pe un fir, alternativ,…

- Șura Mica, Sacel, Tarnava, Copșa Mica, Boian, Saliște, lovite de inundatii Inundatii în Boian, judetul Sibiu. Foto: ISU Sibiu/Carmen Vulcan. Pompierii sibieni intervin și la aceasta ora (ora 9) pentru scoaterea apei din gospodariile inundate din localitatea Boian, unde peste 200 de persoane…