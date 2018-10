Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a pierdut viața, miercuri seara, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe DN13, localitatea Albești. Șoferul unui autoturism Dacia Logan inmatriculat in Alba, care circula dinspre Brașov spre Sighișoara (dubla cetațenie romano-americana), a adormit la volan și a patruns pe sens…

- Un cetațean american care conducea un autoturism marca Dacia Logan, inmatriculat in județul Alba, a decedat miercuri seara, pe DN 13 (E60) din județul Mureș, dupa ce a adormit la volan și a patruns pe sensul opus, sub semiremorca unui autotractor. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe DN13(E60),…

- 22.20 Circulația rutiera a fost deblocata intre Hoghiz și Rupea Gara. 22.07 In cazul accidentului in care un TIR a cazut peste un autoturism, o victima a decedat, una este conștienta (traumatism abdominal si de coloana cervicala) si a mai fost asistata o femeie ce ar fi iesit singura din mașina, conștienta,…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunța ca, in urma celor doua accidente soldate cu accidentarea mortala a doi urși (incidente petrecute la interval de 27 de ore), va monta in curand indicatoare rutiere cu avertizarea "Atentie, animale!" pe autostrada A1, mai ales in zona in care…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov va monta indicatoare rutiere cu avertizarea „Atentie, animale!” pe autostrada A1, in zona in care doi urși au fost accidentați mortal, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Robert Elekes. Potrivit acestuia, indicatoarele vor avea rol preventiv,…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat sambata ca, in urma cu o noapte, pe Autostrada Sibiu - Orastie (A1) un urs a fost lovit mortal de o camioneta de 7 tone. Potrivit purtatorului de cuvant al DRPD Brasov, Robert Elekes, in urma accidentului nu au existat victime…