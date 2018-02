Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a deschis larg frontierele pentru imigranti, Suedia a inasprit drastic conditiile de primire si de acordare de azil, afirma comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, care face apel la 'inversarea acestei tendinte', relateaza AFP. Intr-un raport publicat…

- Un iesean beat crita a incercat sa fuga de o masina a Politiei de Frontiera, insa a fost prins in cele din urma, dupa o urmarire ca in filme. Politistii de la punctul Tutora au facut semn unui autoturism aflat in trafic sa traga pe dreapta, insa soferul acestuia, dupa ce a incetinit, a calcat pedala…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care conducea un tractor în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei municipiului Gherla, aflându-se pe DC 20,…

- Primul oraș care vrea sa renunțe la bancnote și monede este Stockholm, capitala Suediei, care a fost și prima țara europeana ce a folosit bancnotele de hartie. In prezent, doar 15% dintre suedezi mai achiziționeaza tot felul de lucruri folosind bani de hartie, iar multe magazine și localuri…

- La data de 07 februarie a.c., in jurul orei 10:30, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat in flagrant un barbat in varsta de 54 de ani,

- In urma probatoriului administrat in cauza de politisti, tanarul de 20 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea furtului a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 3 februarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pelanga Judecatoria Iasi, care a dispus prezentarea sa catre Judecatoria Iasi cu…

- FOTO DOCUMENT Fondatorul IKEA, in vizita la Cluj Producatorul clujean de mobilier Ecolor a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine de la o vizita la Cluj a intemeietorului holdingului IKEA, Ingvar Kamprad, recent trecut in neființa. În fotografie, creatorul IKEA, cunoscut pentru…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla beat la volan, pe strazile Dejului.”La data de 25.01.2018, în jurul orei 01:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, au depistat un barbat, de 69 ani, din comuna Vad, jud. Cluj , în…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- Un tanar de 19 ani a ajuns in arestul Politiei dupa ce oamenii legii au stabilit ca acesta a furat mai multe telefoane mobile. Barbatul patrundea in sediile unor societati comerciale si le fura telefoanele angajatilor, profitand de neatentia acestora.

- Cu bani falși in portofel a fost prins un tanar cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova. Poliția de Frontiera a explicat cum l-a prins și cum arata care diferența intre bancnotele reale și cele falsificate.

- Un tanar de 19 de ani a fost retinut in strada, fiind banuit de consumul si pastrarea ilegala a drogurilor. Potrivit politiei, acesta avea in buzunar o bancnota de un leu in care era ascunsa o substanta suspecta.

- Suedia, important donator pentru palestinieni, a avertizat marti Washingtonul in legatura cu reducerea fondurilor americane la agentia ONU insarcinata cu ajutorul international pentru acestia, considerand ca "va destabiliza" regiunea si "va fi foarte negativa", transmite AFP. Aceasta preocupare…

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afa beat la volan.”La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identificat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului”,…

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat…

- Un barbat care a fost prins in trafic in prima zi de Craciun in timp ce conducea un autoturism dupa ce consumase bauturi alcoolice a fost trimis in judecata de procurorii suceveni. Catalin Danut Patu avea o alcoolemie peste limita admisa, dar a incercat sa scape basma curata. El i-a oferit ...

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto, de 59 de ani, care se afla beat la volan.”În data de 28.12.2017, ora 00:15, politisti din cadrul Politiei mun. Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat în vârsta de 59 ani, din mun. Cluj-Napoca,…

- In data de 21.12.2017, in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera cetateanul roman Cipri C., in varsta de 40 de ani, din judetul Brasov. In momentul efectuarii verificarilor specifice, politistii de frontiera…

- Attila Ambrus/Banditul Whiskey va fi prezent la evenimentele de lansare a filmului din luna ianuarie, in București și in mai multe orașe din țara, printre care si in Oradea. Prezenta s-a a fost confirmata „in proportie de 90-95%” de criticul de film Gloria-Mona Stroescu. „Banditul…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator care se afla beat la volan.”La data de 20.12.2017, în jurul orei 00:24, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 35 ani, din municipiul Cluj-Napoca, în…

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer care urcase la volan fara a avea permis de conducere. Sambata, 16 decembrie, in jurul orei 20, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Frata, judetul Cluj, in timp ce conducea…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si au intrat…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- NORVEGIA FRANTA FINALA CM HANDNAL 2017. NORVEGIA si FRANTA se mai intalnisera și in finala Campionatului Mondial din 2015, in cea a Campionatului European din 2016 și in finala mica a Jocurile Olimpice de la Rio, Norvegia impunandu-se de fiecare data in duelurile cu Franta. NORVEGIA FRANTA…

- Suedia este prima echipa calificata in semifinalele Campionatul Mondial din Germania dupa victoria obtinuta astazi in fata Suediei, scor 26-23. Danezele au inceput mult mai bine partida si au condus in marea parte a primei reprize. Au dictat jocul, conducand constant la doua goluri avans, dar suedezele…

- Nationala de handbal feminin a Suediei este prima calificata in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a invins, marti, in sferturile de finala ale competitiei, reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 26-23 (13-11). Romania a incheiat pe locul 10. Al doilea meci din sferturi este programat de…

- Fostul premier al Romaniei, Dacian Cioloș, i-a facut cadou ambasadoarei Suediei o pereche de șosete de lana fabricate la Roșia Montana. Cioloș a postat și o fotografie cu șosetele made in Roșia Montana sugerand ca i-au fost extrem de utile in timpul protestelor din Piața Victoriei. Fostul premier Dacian…

- Originara din localitatea constanteana Mihail Kogalniceanu, dar stabilita, alaturi de familie, in Suedia, tanara sportiva Maria Butcaru obtine rezultate tot mai bune la Taekwondo Ultima sa performanta de varf este titlul de campioana a Suediei, la junioare, dupa ce, pe parcursul acestui an, Maria a…

- Nationalele de handbal feminin ale Danemarcei si Suediei au obtinut si ele calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial, dupa ce au eliminat, duminica, reprezentativele Germaniei si Sloveniei, in optimi, anunta News.ro. Primele calificate ale zilei au fost Franta si Muntenegru. Romania…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a chemat in instanta Inspectoratul Judetean de Politie Buzau, dupa ce la finele lunii trecute a fost oprit in trafic de politisti buzoieni care l-au amendat si i-au luat permisul de conducere, anunta NEWS.RO .Citeste si: Sondajul care…

- ILEGAL…Peste 18.000 de articole pirotehnice detinute ilegal au fost ridicate, in vederea confiscarii, de politistii vasluieni, de la un tanar de 20 de ani. Astfel, zilele trecute, politisti din cadrul Politiei municipiului Vaslui au depistat in flagrant, pe strada Decebal din municipiul Vaslui, un tanar…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. Marti, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul…

- Șoferul care a provocat un accident mortal in comuna argeșeana Bascov, pe 19 noiembrie, a fost prins de polițiști. Cel care a produs accidentul de circulație, in urma caruia un tanar a decedat și alte trei persoane au fost ranite, are 23 de ani și este din comuna Baiculești. Potrivit IPJ Argeș, șoferul…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat acuzat de comiterea unui furt în data de 21 noiembrie.Conform IPJ Cluj, cel în cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitând de aglomerația din stația pentru mijloace de transport în comun „Regionala…

- Polițiștii clujeni au depustat, zilele trecute, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.Acesta avea de executat aproape 4 ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere.”La data de 22.11.2017, politisti din cadrul Poliției…

- In cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 16:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 38 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat. Acesta a fost depistat pe strada Valcele, la ieșire din municipiul…

- Un barbat care era dat in urmarire naționala a fost prins de polițiști in Cluj. Joi, 23 noiembrie 2017, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, au primit un pont despre locul unde s-ar afla urmaritul, un barbat in varsta de 40 de ani, din Apahida. Oamenii legii l-au…

- Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce Curtea de Apel a dat o sentinta de doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa treaca granita. Ioan Neculaie, fostul patron al lui FC Brasov, era cautat…

- „Au fost controlati 35 de agenti de paza. De asemenea, au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 300 de lei, conform Legii 333/2003. Spre exemplu, un barbat de 61 de ani, agent de paza la o unitate scolara, din municipiul Iasi, a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum…