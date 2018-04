Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca va solicita Serviciului Roman de Informatii toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre institutie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov, Alexandru Gabor (18 ani), din Botoșani, și Zoltan Sebastian Budi (23 de ani), din Buzau, l-au batut cu bestialitate pe un batran de 67 de ani, agresorii aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Anchetatorii de la Brașov susțin…

- Scandalul care inconjoara declasificarea protocoalelor de colaborare incheiate intre SRI și diferite parchete reprezinta o problema care are reverberații in toate colțurile justiției din Romania. Publicarea documentului incheiat intre Servicii și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Celebra prezentatoare de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, s-a despartit in aceasta saptamana de compania unde a lucrat in ultimii 18 ani. Noi detalii apar in presa britanica despre acest "divort" neasteptat: decizia ar fi fost luata dupa o discutie in contradictoriu cu cei din conducere, iar colegii…

- In varsta de 38 de ani, Natalie a prezentat ultimul jurnal la Sky Sports miercuri, iar Daily Mail scrie ca niciun anunt in privinta "rupturii" nu a fost facut pe post, scrie digisport.ro. Citeste si Surpriza uriasa in media: O celebra prezentatoare a stirilor sportive a fost data afara dupa…

- Doua dosare penale au fost inregistrate la Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud pe numele polițistului acuzat ca l-a batut pe tanarul din Ocna Mureș, dar și pe al presupusei sale victime, care a fost internata in spital. Colegii polițistului au luat legatura cu tanarul, iar plangerea lui a fost inaintata…

- Președintele Donald Trump a ordonat expulzarea a 60 de diplomați ruși, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, dupa cazul spionului otravit.Washingtonul a anunțat o prima masura dura impotriva Rusiei, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul spionului otravit.

- Micutii, in varsta de 7, 9 și 13 ani au acuzat dureri de burta insuportabile, la cateva minute dupa ce mancare din gogosile facute de mama lor, scrie cancan.ro. Din primele informații, se pare ca mama copiilor a vrut sa puna lapte in compoziția pentru gogoși și, din neatenție, a luat sticla…

- Un medic chirurg de la Spitalul Coltea din Bucuresti este urmarit penal si a fost plasat pentru 60 de zile sub control judiciar, el fiind acuzat ca a pretins si a primit ca mita, de la un pacient, suma de 500 de lei, "in legatura cu atributiile sale de serviciu", anunta Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Romania este singurul stat din UE cu ambasada funcționala in Siria, țara aflata in razboi civil de opt ani. Diplomații romani se ocupa și de protecția cetațenilor din Australia, Canada Franța, Portugalia si Republica Moldova. Șeful Departamentului Consular al MAE, Bogdan Stanescu, spune ca statul roman…

- Un tanar de 17 ani din localitatea Corbu, Constanța a fost arestat preventiv dupa ce a injunghiat un barbat care s-a uitat urat la el. Incidentul sangeros s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute și, din primele cercetari, se pare ca autorul ar fi consumat etnobotanice. Scene s-a consumat in plina…

- O otrava din era sovietica (anii '70) numita Novichok a fost folosita pentru o încercare de asasinare a unui fost spion rus pe nume Sergei Skripal, de 66 de ani, si a fiicei sale, Yulia, în vârsta de 33 de ani, conform declaratiilor lui Theresa

- Infirmierul german Niels Hogel a ucis 97 de pacienți. In fața anchetatorilor, barbatul a susținut ca a comis crimele „din plictiseala”, informeaza romaniatv.net. Procesul lui Niels Hogel va incepe pe 30 octombrie. Justiția germana a anunțat ca acest caz este unicat in istoria sistemului judiciar german.…

- Doliu in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu din Oradea. Fiul acestuia a decedat la doar 17 ani. Parinții și-au gasit baiatul inconștient și au apelat de urgența la 112. Un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Bihor l-a preluat pe…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- 'Am cerut printr-o nota oficiala sa putem avea acces la aceasta substanta si am solicitat acces la toate datele anchetei, dat fiind faptul ca una dintre victime este Iulia Skripal, cetateana rusa', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa, adaugand ca acestei cereri au fost respinse de Londra. Acuzand…

- Doi minori suspectati de furturi din locuinte au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar cu un prejudiciu de 10.000 de lei, instrumentat de politistii argeseni sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Costesti.Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta…

- Un politist britanic se afla la spital in stare grava, otravit si el, in atacul chimic caruia i-au cazut victime spionul rus Serghei Skripal si fiica sa. Este primul om care a ajuns la apelul de urgenta declansat duminica, dupa ce rusul si fiica sa si-au pierdut cunostinta.

- Un medic primar anestezist in varsta de 38 de ani a murit, in noaptea de luni spre marti, la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp ce se afla de garda, el fiind gasit de catre colegi in stop cardio-respirator. Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul,…

- Poliția britanica incearca sa identifice substanța cu care a fost otravit un fost spion rus, care se afla acum in stare critica la spital. Barbatul in varsta de 66 de ani a primit azil in Marea Britanie in 2010, scrie BBC News.

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj a deschis un dosar de ucidere din culpa, iar Politia investigheaza imprejurarile in care a survenit decesul unui barbat de 55 de ani, internat la sectia clinica Medicala 3, care a disparut din salon si a fost gasit dupa 24 de ore, decedat, pe scarile spitalului.…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de închisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, într-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluând agentia

- Parchetul din Panama a deschis o ancheta cu privire la o eventuala uzurpare de proprietate a unui hotel de lux din aceasta tara din America Centrala legat de presedintele Statelor Unite Donald Trump, scrie AFP. Procurorul general Julio Villarreal a anuntat luni ca anchete au fost deschise ”pentru a…

- Moartea celor doi agenți de paza descoperiți azi dimineața intr-o cladire dezafectata din Sectorul 5 al Capitalei a fost cauzata, cel mai probabil, de intoxicația cu monoxid de carbon. Barbații au murit in somn din cauza emanațiilor de gaze ale unui dispozitiv pe care il foloseau pentru a se incalzi.…

- Ieri, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti si-a prezentat bilantul activitatii pe anul 2017. Acestuia ii sunt arondate parchetele de pe langa tribunalele si judecatoriile din Arges si Valcea, in total fiind 13 unitati: 5 ale judecatoriilor din Arges, 5 ale judecatoriilor din Valcea,…

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Dosarul Mineriadei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra…

- La aproape 10 ani de la prima caramida și cu multe sincope de finanțare, Complexul de Natație din Otopeni va fi gata anul acesta, anunța autoritațile. Odata inaugurata, noua arena ar urma sa fie cea mai mare din țara și ofera Romaniei perspective sigure pentru organizarea, in premiera, a Campionatului…

- Dr. Radu Crișan, specialistul care se confunda cu Muzeul Farmaciei, a decedat. ”Va anuntam cu profunda tristete ca ieri, 14 februarie 2018, a încetat din viata colegul nostru cercetator dr. Radu Crisan, binecunoscut tuturor celor care au trecut pragul Colectiei…

- Aproape 400 de oua au fost retrase de la comercializare, in județul Buzau, dupa ce medicii sanitar-veterinari au fost alertați de cei din Prahova, cu suspiciunea de a fi infestate cu fipronil. Medicii sanitar-veterinari din judetul Buzau asteapta rezultatul analizelor pentru 397 de oua retrase de la…

- Consilierul Radu Ardelean si vestita sa angajare cu premeditare la VITAL nu mai este doar o simpla stire, menita a starni indignarea opiniei publice. Crearea unui post caldut pentru viitorul sef Birou relatii publice a fost adusa in atentia colegilor lui Ardelean, acestia fiind avertizati cu privire…

- Recent, un barbat in varsta de 98 de ani, din Poienile de Sub Munte, a fost atacat cu bestialitate de catre doi indivizi din aceeasi localitate, respectiv de catre un barbat, in varsta de 56 de ani, impreuna cu fiul sau, de 21 de ani. La masacrul din casa batranului a participat si un al doilea fiu…

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, înainte ca acesta sa încerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov în școala. Incidentul șocant s-a petrecut în Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav. …

- Eugen Stoina, procurorul care in 11 ianuarie a fost implicat intr-un accident cu patru mașini in Capitala, iar ulterior s-a descoperit ca a avut o alcoolemie mare in sange, a fost transferat de la DNA la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Mai exact, Sectia pentru procurori din Consiliul Superior…

- "De la adoptarea hotararii CGMB (pe aceasta tema - n.r.) pana in prezent au fost acordate stimulente financiare pentru nou-nascuti in valoare totala de 23.822.000 lei", se arata in raspunsul la o solicitare AGERPRES, transmis marti de PMB.Conform sursei citate, aceste stimulente au fost…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele.