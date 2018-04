Stiri pe aceeasi tema

- Vladislav Sulga, un cercetator in varsta de 36 de ani, a otravit cu taliu bidoanele de apa, incercand sa-si ucida colegii de la „Complexul de cercetare tehnico-stiintifica in domeniul aviatiei" din Taganrog. Cel putin 30 de persoane au ajuns la spital, iar Parchetul a deschis o ancheta.

- Noviciok, substanta care a fost folosita la otravirea fostului spion Serghei Skripal, a fost produsa intr-un laborator secret rus. La aceasta concluzie au ajuns serviciile secrete britanice dupa ce au facut o analiza științifica și au primit informații de la agenții sai.

- Vladislav Sulga, un cercetator in varsta de 36 de ani, a otravit cu taliu bidoanele de apa, incercand sa-si ucida colegii de la „Complexul de cercetare tehnico-stiintifica in domeniul aviatiei” din Taganrog. Cel putin 30 de persoane au ajuns la spital, iar Parchetul a deschis o ancheta. Se…

- Celebra prezentatoare de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, s-a despartit in aceasta saptamana de compania unde a lucrat in ultimii 18 ani. Noi detalii apar in presa britanica despre acest "divort" neasteptat: decizia ar fi fost luata dupa o discutie in contradictoriu cu cei din conducere, iar colegii…

- In varsta de 38 de ani, Natalie a prezentat ultimul jurnal la Sky Sports miercuri, iar Daily Mail scrie ca niciun anunt in privinta "rupturii" nu a fost facut pe post, scrie digisport.ro. Citeste si Surpriza uriasa in media: O celebra prezentatoare a stirilor sportive a fost data afara dupa…

- Prezentatoarea TV de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, si-a parasit postul de la pupitrul stirilor dupa 18 de ani de cariera, dupa ce compania a hotarat sa nu-i mai prelungeasca contractul.

- O femeie din Oregon, care credea ca fostul ei iubit se afla in interiorul catețului sau, a pus patrupedul in cuptor și i-a dat drumul. Sarmanul caine era un Chihuahua de șapte ani. Polițiștii au fost chemați la locuința respectiva și au asistat pentru cateva momente la scena cumplita. …

- Atacul asupra spionului rus a dus la otravirea a 130 de persoane. Acestea au fost expuse, intr-un fel sau altul, agentului neurotoxic Noviciok, care a fost folosit in otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, la inceputul acestei luni. Fiecare dintre victime are o poveste diferita…

- Atacul asupra spionului rus a dus la otravirea a 130 de persoane. Acestea au fost expuse, intr-un fel sau altul, agentului neurotoxic Noviciok, care a fost folosit in otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, la inceputul acestei luni. Fiecare dintre victime are o poveste diferita…

- Președintele Donald Trump a ordonat expulzarea a 60 de diplomați ruși, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, dupa cazul spionului otravit.Washingtonul a anunțat o prima masura dura impotriva Rusiei, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul spionului otravit.

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL dat de liderul PSD Citește și: Daniel Zamfir provoaca CUTREMUR: lovitura DEVASTATOARE…

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei.Trupurile neinsuflețite ale celor doi au fost gasite de tatal copilului, Andrey Yekimov, in fața apartamentului din Sankt Petersburg, Rusia.

- Marți seara, un tren TGV care facea legatura dintre Paris și localitatea Colmar, nu a oprit intr-un din garile de pe traseu, relateaza Le Figaro care citeaza publicația locala L'Alsace. Aparent,...

- Micutii, in varsta de 7, 9 și 13 ani au acuzat dureri de burta insuportabile, la cateva minute dupa ce mancare din gogosile facute de mama lor, scrie cancan.ro. Din primele informații, se pare ca mama copiilor a vrut sa puna lapte in compoziția pentru gogoși și, din neatenție, a luat sticla…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza o adevarata familie alaturi de fetița lor, Sofia, insa nu vor sub nici o forma sa se mai casatoreasca. Victor Slav a rupt tacerea și a marturisit motivul pentru care au luat aceasta decizie și considera ca le este foarte bine așa. “Nu este important acest lucru…

- Romania este singurul stat din UE cu ambasada funcționala in Siria, țara aflata in razboi civil de opt ani. Diplomații romani se ocupa și de protecția cetațenilor din Australia, Canada Franța, Portugalia si Republica Moldova. Șeful Departamentului Consular al MAE, Bogdan Stanescu, spune ca statul roman…

- O otrava din era sovietica (anii '70) numita Novichok a fost folosita pentru o încercare de asasinare a unui fost spion rus pe nume Sergei Skripal, de 66 de ani, si a fiicei sale, Yulia, în vârsta de 33 de ani, conform declaratiilor lui Theresa

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat, în ultimii zece ani, agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita &"Noviciok&", folosita în otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris

- Infirmierul german Niels Hogel a ucis 97 de pacienți. In fața anchetatorilor, barbatul a susținut ca a comis crimele „din plictiseala”, informeaza romaniatv.net. Procesul lui Niels Hogel va incepe pe 30 octombrie. Justiția germana a anunțat ca acest caz este unicat in istoria sistemului judiciar german.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au declansat, vineri, o ancheta in cazul unui tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca, Romania, acuzat ca si-ar fi impins bunica in varsta de 79 de ani de la etajul zece al unui bloc din cartierul Manastur, aceasta murind pe loc.

- Doliu in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu din Oradea. Fiul acestuia a decedat la doar 17 ani. Parinții și-au gasit baiatul inconștient și au apelat de urgența la 112. Un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Bihor l-a preluat pe…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- 'Am cerut printr-o nota oficiala sa putem avea acces la aceasta substanta si am solicitat acces la toate datele anchetei, dat fiind faptul ca una dintre victime este Iulia Skripal, cetateana rusa', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa, adaugand ca acestei cereri au fost respinse de Londra. Acuzand…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Un politist britanic se afla la spital in stare grava, otravit si el, in atacul chimic caruia i-au cazut victime spionul rus Serghei Skripal si fiica sa. Este primul om care a ajuns la apelul de urgenta declansat duminica, dupa ce rusul si fiica sa si-au pierdut cunostinta.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a convocat in regim de urgenta o reuniune a Consiliului national de securitate. Motivul - otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, gasit fara cunostinta pe o banca dintr-un...

- Poliția britanica incearca sa identifice substanța cu care a fost otravit un fost spion rus, care se afla acum in stare critica la spital. Barbatul in varsta de 66 de ani a primit azil in Marea Britanie in 2010, scrie BBC News.

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Eleva de la Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost tinta agresiunilor fizice din cauza unui baiat. Din primele verificari efectuate de politisti reiese faptul ca tanara avea legatura cu un fost iubit al agresoarei acesteia.

- O veste teribila a cutremurat Romania, marți! O actrița din serialul „Las Fierbinți” a fost ucisa cu sange rece de soț. Potrivit informațiilor prezentate in mass-media, barbatul de 35 de ani i-a taiat gatul actriței Anastasia Cecati, cunoscuta cu numele de scena Anastasia Cia.Acum, ies la…

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. La redacția Sputnik Moldova a fost expediata o scrisoare de la o femeie din Balți care povestește prin ce i-a fost dat sa treaca din cauza neglijenței profesionale și a indiferenței totale a unor medici. „La începutul lui decembrie 2017, având…

- Aproape 400 de oua au fost retrase de la comercializare, in județul Buzau, dupa ce medicii sanitar-veterinari au fost alertați de cei din Prahova, cu suspiciunea de a fi infestate cu fipronil. Medicii sanitar-veterinari din judetul Buzau asteapta rezultatul analizelor pentru 397 de oua retrase de la…

- Aproape 400 de oua au fost retrase de la comercializare, in județul Buzau, dupa ce medicii sanitar-veterinari au fost alertați de cei din Prahova, cu suspiciunea de a fi infestate cu fipronil. Medicii sanitar-veterinari din judetul Buzau asteapta rezultatul analizelor pentru 397 de oua retrase de la…

- Caz socant la Oradea. Un copil de 9 ani, ranit grav intr-un accident rutier, a fost dat afara dintr-un spital. Cei din conducere susțin ca legea ii obliga sa le ceara bani parinților pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza baiatului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- O femeie de 44 de ani din Anglia a atacat cu un ciocan trei martori ai lui Iehova dupa ce aceștia i-au batut la ușa. Unul dintre ei a fost lovit în fața, iar un altul în umar. Femeia risca sa fie condamnata la închisoare pentru fapta ei. Se pare ca agresoarea…

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Politistii buzoieni au demarat ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega in microbuzul școlar. In loc sa-i ofere ajutor fetei, ceilalți colegi au filmat cele intamplate și au tratat incidentul cu nepasare.

- Moarte cumplita pentru un tanar de 21 de ani din Tatarasi, Iasi. Barbatul a fost gasit in aceasta dupa-amiaza fara rasuflare intr-un apartament de pe strada Ciric, in apropiere de Stadionul Tepro.

- Conform Organizației Mondiale a Sanatații, milioane de persoane din întreaga lume se confrunta cu dureri articulare la nivelul picioarelor, genunchii și gleznele fiind printre cele mai afectate.

- O românca a fost înjunghita mortal pe o strada din Londra de fostul ei partener de viața, un barbat din Vaslui, în vârsta de 45 de ani. Acesta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la acest gest, și anume faptul ca femeia avea o relație cu patronul restaurantului…