- Cercetatorul He Jiankui, profesor la Universitatea sudica de stiinta si tehnologie din Shenzhen, afirma ca s-au nascut doua fetite chineze gemene ale caror gene au fost modificate astfel incat sa nu poata fi infectate cu HIV. Anuntul a generat numeroase critici. Unii oameni de stiinta au calificat experimentul…

- Un om aparent speriat s-a filmat in timp ce declara ca este calator in timp și vine din anul 2045. Filmarea bizara dureaza aproximativ 6 minute, timp in care barbatul se uita in stanga și in dreapta de nenumarate ori, susținand ca cineva „il urmarește”. Clipul a fost postat pe canalul ApexTV. Barbatul,…

- Razboiul viitorului va fi purtat cu ajutorul unor armate de roboți și oameni cu gene modificate genetic. Ministerul apararii din Marea Britanie transmite ca noi zone de conflict vor aparea din cauza unor amenințari precum terorismul și incalzirea globala, inclusiv spațiu și cyberspațiul, relateaza …

- Peste 10 000 de țanțari masculi sterili vor fi eliberați in Burkina Faso. Anul trecut au fost inregistrate aproximativ 9 800 de cazuri de malarie aici și aproape 4 000 de morți din aceast cauza, scriu cei de la The Telegraph.