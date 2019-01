Stiri pe aceeasi tema

- Familiile cu cel putin trei copii din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia, incepand din acest an, de abonamente gratuite in parcarile publice din municipiu si 75% reducere la serviciile si programele oferite de institutiile culturale si centrele de agrement din subordinea Primariei, in baza unui…

- Centrul de excelenta pentru copiii superdotati, talentati si performanti va functiona incepand din acest an in municipiul Sfantu Gheorghe. Posturile au fost aprobate de Ministerul Educatiei, iar finantarea va fi asigurata din bugetul...

- Ansamblul de muzica veche din Transilvania – „CODEX”- va susține joi, 6 decembrie, un concert la Sfantu Gheorghe, urmat de un curs de dansuri renascentiste. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultura Arcuș, la sediul sau din Sfantu Gheorghe („Casa Bastion”, din strada Oltului, nr. 6), va avea loc…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe a aprobat joi, in sedinta ordinara, indexarea cu 1,3%, respectiv cu rata inflatiei, a impozitelor pe anul viitor. Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Sztakics Eva, a declarat ca, practic, autoritatile locale nu si-au propus sa majoreze impozitele pe terenuri, cladiri…

- Pompierii militari s-au alaturat campaniei de donare de sange ce se deruleaza astazi și maine la Centrul de Transfuzie Sanguina al județului Covasna din Sfantu Gheorghe. La inițiativa unei asociații de motocicliști din Covasna, structurile teritoriale ale Ministerul Afacerilor Interne, Romania s-au…

- Dr Terza Livia-Maria, medic primar pediatru, doctor in stiinte medicale, din cadrul Centrului de Diagnostic și Tratament „Pro-Vitam” Sfantu Gheorghe si Promedical Center- Cluj Napoca, s-a numarat printre laureații „Galei premiilor media de excelența”, ce a avut loc recent la Cluj. „Gala premiilor…

- Localul „Szimpla” din Sfantu Gheorghe organizeaza, sambata, 27 octombrie, un eveniment dedicat iubitorilor de caini. Evenimentul, intitulat „Dogtober” va incepe la ora 13.00, și cuprinde prezentari susținute de reprezentanții Asociației Chinologice (ACh) Covasna, , dar și de catre proprietarul unei…

- Pianistul Nicolae Dumitru va invita la un recital de pian inedit. Concertul din Sfantu Gheorghe va avea loc vineri, 12 octombrie 2018, de la ora 19, la Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6 Sf. Gheorghe). In program: Claude Debussy : 12 preludii Modest Mussorgsky: Tablouri dintr-o…