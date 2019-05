Stiri pe aceeasi tema

- Doru Lepadatu a murit. Doliu in lumea presei sportive. A fost un operator TVR si un cameraman indragit. Toti jucatorii echipei nationale de fotbal a Romaniei din anii ’90 il cunosc si il respecta. Informatiia privind trecerea sa in nefiinta a fost publicata de TVR. „Directia Emisiuni si Stiri…

- Politistii romani, precum si cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria pun in aplicare marti peste 150 de mandate de perchezitie domiciliara, in vederea documentarii activitatii infractionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitati ilegale din domeniul pescuitului, achizitiei, transportului…

- FC Barcelona a parasit Liga Campionilor în semifinale, dupa esecul istoric, 0-4, în fata lui Liverpool. În tur, catalanii câstigasera cu 3-0 si erau favoriti certi la calificarea în finala.

- Echipa de fotbal a Asociatiei Internationale a Politistilor 1 Dambovita a castigat locul II la Campionatul Mondial IPA 2019, organizat in Palma de Mallorca din Spania.La competitie au participat 108 echipe.Lotul I.P.A Dambovita, format din 8 politisti, 3 pompieri si un politist local din Dambovita,…

- Al cincilea lungmetraj de fictiune al regizorului roman, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala. „La Gomera” a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia…

- In perioada 25-29 martie 2019, șase elevi și doi profesori de la liceul jibouan, au participat la cea de-a doua intalnire din cadrul proiectului Erasmus + “Outdoor Learning-Real Learning”, care a avut loc in Palma de Mallorca. In acest proiect, in care coordonator este prof. Nagy Melinda, sunt partenere…