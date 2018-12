Stiri pe aceeasi tema

- Dupa bataia incasata la o nunta in Italia, fanii lui Florin Salam au fost in stare de șoc. Și asta din cauza unei vești ingrozitoare despre indragitul artist care circula pe Internet. In urma cu cateva saptamani, Florin Salam a fost chemat in Italia pentru a canta la un botez. Acolo insa a incasat o…

- Fostul Mister Univers, celebru prin rolul sau in filmul Terminator inainte sa intre in politica, a venit in Polonia la a 24-a Conferinta anuala a ONU pe tema modificarilor climatice. Intr-un interviu acordat AFP, el s-a declarat ”in cruciada pentru mediu” si a indemnat lumea intreaga sa se alature…

- Agentii de politie din Statele Unite au acum camere video asupra lor, insa acestea nu sunt intotdeauna utilizate in folosul cetatenilor care platesc pentru instalarea lor. De exemplu, un detectiv din cadrul Sectiei 79 de Politie din New York a asteptat pana cand partenerul sau a plecat la toaleta pentru…

- Telefoanele cu mai mult de o camera pe partea din spate nu sunt tocmai noi, HTC oferind modelul One M8 cu capabilitati „portret” inca din 2014, in timp ce telefoanele cu ecrane 3D puteau fotografia cu doua camere inca din 2012. In ultimul an insa, numarul camerelor de pe telefoane a inceput sa creasca…

- Atacatorul care a indoliat Statele Unite este un fost soldat din Marina. Ian Long, in varsa de 29 de ani, a deschis focul intr-un bar din sudul statului american California. In urma atacului 13 persoane, printre care și un ofițer de poliție, au fost ucise, iar peste 10 persoane au fost ranite.

- Cascadora americana Kitty O'Neil, care a fost numita "cea mai rapida femeie din lume" a murit in Statele Unite, California, la varsta de 72 de ani.Chiar daca aceasta a decedat pe 2 noiembrie, moartea sa a fost confirmata abia azi, anunta Washington Post.

- Cercetatorii din Statele Unite au reușit sa produca in laborator carne din celule prelevate din pana unei gaini care nu a fost sacrificata. Invenția revoluționara vine in contextul in care creșterea animalelor este considerata de Organizația Națiunilor Unite drept una dintre principalele cauze pentru…

- Invitata de catre Tinerii Democrați Americani, ministrul Tineretului și Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran a participat la un schimb de experiența in SUA. Oficialul roman a avut mai multe intalniri cu politicieni din California și Nevada. „Am revenit la minister dupa cateva zile pe care…