- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu.

Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.

- Fundașul croat al celor de la CS U Craiova, Ivan Martici, a avut parte de un Craciun de neuitat. Și-a dus iubita in Dubai, unde a cerut-o de soție intr-un moment deosebit. Katharina Almeida a acceptat fara nici-o problema. Pe pagina de Facebook a celor de la CS U Craiova a fost imediat felicitat pentru…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Mihai Gadea, dincolo de rolul de prezentator și moderator TV pe care il deține in cadrul postului de televiziune Antena 3, are parte de cel mai frumos rol din viața sa, acela de tatic, rol pe care il joaca cu maiestrie de nu mai puțin de 15 ani. Mihai Gadea se poate mandri cu o fetița minunata, o adevarata…

- Risc de avalansa si vant puternic, in minivacanta de Craciun. Temperaturile vor scadea sub -10 grade, potrivit meteorologului Florinela Georgescu. Pe parcursul nopții vom avea valori sub -10 grade. Vineri va fi mai rece. Se va simți peste tot chiar și la București. Vom avea un Craciun cald Trebuie sa…

- "Decizia presedintelui Donald Trump privind orasul Al-Quds (denumirea araba a Ierusalimului - n.red.) transforma trupele americane din Irak intr-o tinta legitima", a avertizat Akram al-Kaabi, liderul grupului paramilitar Al-Nojaba. Grupul paramilitar, creat in anul 2013 si sustinut de Gardienii…

- Noul trend in materie de brazi de Craciun ia cu asalt Romania, iar la Cluj se deschide un Targ de Nebrazi. “Nebrazii” sunt cel mai nou trend in materie de brazi de Craciun, fiind construiti din diferite materiale, insa fara a se folosi brazi adevarati. “El seamana leit cu pomul de Craciun, doar ca nu…

- De 2 ani deja, #Dichisar este unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun din București! Ne bucuram sa aflam ca anul acesta vor deschide porțile și in CLUJ și abia așteptam sa le descoperim selecția de designeri ardeleni! #Dichisar se intampla și de data aceasta in plina febra a cadourilor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa…

- Daca premierul irlandez, care este de asemenea liderul partidului Fine Gael, nu va putea sa ajunga la un compromis cu oficialii partidului Fianna Fail in legatura cu vicepremierul Frances Fitzgerald, a carui demisie a fost ceruta de opozitie, Leo Varadkar ar putea infrunta un vot de "neincredere"…

- "Il rog pe Dumnezeu sa ne dea si noua o pauza, sa se opreasca. Mi-e teama ca generatia asta a noastra extraordinara incepem sa ne intram in mana. Era intr-o stare grav. De doi ani avea probleme mari de sanatate, a fost operata pe inima si a suferit mult", a declarat actorul pentru Mediafax.…

- Pana la varsta de 30 de ani, in cei 26 de ani de competitii, Catalina Ponor a caltigat 23 de medalii olimpice, mondiale si Europene, dintre care 11 de aur. "Si asa am incheiat o cariera de 26 de ani. Multumesc domnul Lucian Sandu pentru faptul ca ati fost langa mine timp de 15…

- Potrivit datelor obtinute de Consulatul General al Romaniei la Szeged, in microbuzul implicat in accident se aflau opt romani, ‎dintre care trei romani au decedat si cinci cetateni romani au fost raniti. "Cei cinci cetateni romani raniti au fost transportati la o unitate medicala din proximitate,…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul Niculae Badalau. Acesta a spus ca, deocamdata,…

- Pentru bucureșteni, #Dichisar este deja unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun. Anul acesta a crescut deja in casa noua, iar de Craciun va implini 10 ediții de cand aduna sub același acoperiș cei mai fun designeri și creatori romani de handmade. Ne bucuram sa anunțam ca vor sarbatori aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes. ”Dar foarte bine, ii…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (18:00), pe autostrada A1, se circula in coloana la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, din cauza numarului mare de autovehicule", se arata intr-un comunicat de presa al Centrului Infotrafic al Politiei…

- "USR trece prin momente dificile, cu alegeri contestate și un proaspat președinte boicotat de filiala București, de unii parlamentari și alți delegați. Președintele anterior, fondatorul partidului și-a dat demisia, iar disputele interne se țin lanț", scrie deputatul USR pe Facebook. "Cand…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca își da demisia din USR, partid care nu îl mai repezinta. ”Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR și cu celelalte partide. Plec din USR…

- "Au fost intalniri oficiale la K2, la SRI. Daca tine neaparat, ii aduc aminte si de intalnirile neoficiale. (...) Domnul Dragnea s-a intalnit mai des decat mine si cu Kovesi, si cu Coldea, a discutat de dosarul domniei sale, de dosarul Referendumului”, a spus Ponta la B1.Intrebat daca intalnirile…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de presedintele mexican Enrique Pena Nieto, Trudeau a precizat ca isi doreste o intelegere in care toate partile sa aiba de castigat. ”Nu vom pleca de la masa negocierilor”, a afirmat Trudeau, intrebat de pozitia sa privind clauza ceruta…

- Intrebat daca Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul din partea ALDE, va fi remaniat, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: ”Maine avem coalitie”. Anterior, Liviu Dragnea a spus ca vineri dimineata il va suna pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. ”Sa vedem cand putem…

- Autoritatile au precizat ca un cetatean belgian identificat drept Brahim T. "este acuzat de participare la activitatile unei grupari teroriste, asasinate teroriste si tentative de asasinate teroriste, ca faptuitor, co-autor sau complice". Suspectul va aparea in fata unui tribunal din Bruxelles…

- Vicepremierul Sevil Shhaideh a refuzat sa faca declaratii la intrarea in sediul Directiei Nationale Anticoruptie. In urma cu mai putin de o luna, Sevil Shhaideh a fost pusa sub urmarire penala de catre procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu in dosarul „Insula Belina”, in care Directia…

- Noua dintre decese au fost confirmate in orasul Sonoma, trei in Mendocino si unul in Yuba. In regiunea Napa, sotii Charles si Sara Rippey, in varsta de 100, respectiv 98 de ani, nu au fost evacuati la timp din locuinta. Unul dintre cele mai afectate orase este Santa Rosa, la nord de San…

- Evenimentele meteorologice din ultima perioada și schimbarile climatice care afecteaza intreaga lume au readus in atenția romanilor asigurarile de locuințe. E mult mai bine sa știi ca, in cazul in care un eveniment iți afecteaza locuința, ai un sprijin financiar la care poți apela și nu ramai la mila…

- Gigantii din Sillicon Valley au descoperit ca zeci de mii de dolari au fost cheltuiti pe reclame de catre agenti rusi ce aveau ca scop raspandirea dezinformarii prin intermediul produselor companiei Google, conform unor persoane ce au vorbit in conditii de anonimat. Descoperirea facuta de…

- "Tara noastra a avut politici lipsite de succes in privinta Coreei de Nord in ultimii 25 de ani, oferind miliarde de dolari fara a primi nimic. Politicile noastre nu au functionat!", a transmis Donald Trump luni prin Twitter. Sambata, Donald Trump afirmase ca "negociatorii americani" au…

- Vorbind la Astana, Lavrov a adaugat ca spera ca presedintele american, Donald Trump, sa ia o decizie ”echilibrata” in privinta angajamentului SUA in acordul de la Teheran. Participarea SUA va reperezenta un factor semnificativ in aceasta privinta, a spus ministrul rus reporterilor. …

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat miercuri la pranz (miercuri seara, ora Romaniei) pe Aeroportul McCarran din Las Vegas. Alaturi de sotia sa, Melania, Donald Trump va avea intalniri cu victimele carnagiului si cu anchetatorii, care incearca sa afle motivul atacatorului, Stephen…

- ”Cred ca este in interesul tuturor ca negocierile sa se finalizeze cu succes, insa stiu ca unii oameni se intreaba daca suntem pregatiti de un scenariu diferit. Este responsabilitatea noastra ca Guvern sa fim pregatiti pentru orice eventualitate”, a declarat May. ”Stiu ca negocierile pot…

- Marti, la intrarea in instanta suprema, Liviu Dragnea a fost intampinat de cativa protestari care au strigat lozinci la adresa liderului PSD precum: „Justitie, nu coruptie!”, „La puscarie!”, fluturand catuse. La iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe langa cei aproximativ zece protestari,…

- Pana in 1989, Codul penal era mai ”bogat” cu un articol, cel care facea referire la pedeapsa capitala. Execuția cuplului dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu, impușcați la Targoviște chiar in ziua de Craciun, a fost urmata de eliminarea pedepsei cu moartea in Romania și inlocuirea ei cu detenția pe…