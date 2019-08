Stiri pe aceeasi tema

- "Imi pare rau ca sunt nevoit sa anulez urmatoarele concerte in Germania. Va fi o mare demonstratie pe 10 august la Bucuresti impotriva coruptiei din Romania. Anul trecut, la aceeasi demonstratie pasnica, Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene impotriva propriului popor si vreau sa-i ajut de data aceasta…

- Cantaretul american Michael Bolton (66 de ani) a ales un artist roman pentru a-l insoti pe scena in cadrul concertelor pe care le va sustine in Romania, la Cluj-Napoca, pe 20 iulie, si la Bucuresti, pe 22 iulie.

- Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a publicat, luni, o postare pe Facebook in care il compara pe ministrul Apararii, Gabriel Leș, cu un fost secretar american al apararii, James Forrestal, care s-a sinucis in primii ani ai razboiului rece intr-un spital de psihiatrie strigand ”vin rușii”. Ministrul Apararii…