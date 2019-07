Un celebru model Volkswagen va dispărea de pe piață! De-a lungul a opt decenii, "broscuta" a fost rand pe rand un proiect al dictatorului Adolf Hitler pentru o "masina populara", un simbol al renasterii economice a Germaniei dupa razboi, un exemplu al globalizarii vandut si recunoscut peste tot in lume si o emblema a contraculturii anilor 1960 in SUA. Inginerul austriac Ferdinand Porsche a fost cel care a conceput designul original al masinii care era destinata sa faca pentru Germania ceea ce a facut Ford Model T in SUA. Insa productia de masa a automobilului, botezat initial KdF-Wagen, la o noua uzina din estul orasului Hanovra a fost anulata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Grupul auto german Volkswagen va inceta in cursul acestei saptamani sa mai produca ultima versiune a modelului Beetle la uzina sa de la Puebla, Mexic, o decizie care inseamna sfarsit de drum pentru un vehicul a carui istorie a inceput in 1938, transmite AP. De-a lungul a opt decenii, "Broscuţa"…

- De-a lungul a opt decenii, "broscuta" a fost rand pe rand un proiect al dictatorului Adolf Hitler pentru o "masina populara", un simbol al renasterii economice a Germaniei dupa razboi, un exemplu al globalizarii vandut si recunoscut peste tot in lume si o emblema a contraculturii anilor 1960 in SUA.…

