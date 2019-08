Un celebru maestru in branzeturi din Franta ii invata pe romani cum sa fabrice si sa manance branza

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din medici romani de la Polisano, condusa de dr. Victor Costache, a efectuat impreuna cu chirurgii bulgari, intervenții cardiochirurgicale in premiera, la Acibadem City Clinic. Medicii romani sunt apreciați și, de aceea, foarte solicitați, in intreaga lume, dar ei demonstreaza ca…

- O tanara a decis sa faca un experiment și a refuzat sa mai manance branza timp de aproximativ trei luni. Cand s-a privit in oglinda, femeia a trait o surpriza de zile mari, caci transformarea a fost mai mult decat neașteptata! Ce s-a intamplat cu corpul ei?

- O aplicatie romaneasca, menita sa devina un instrument util tuturor celor care doresc sa aiba o viata activa si sanatoasa, ferita de boli cardiovasculare, dar si celor care vor sa economiseasca timp pretios, a fost lansata in aceasta saptamana pe...

- Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consulta in luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat portile si cheile Raiului, spune traditia. Acolo fiind stapan peste camarile ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, mai ales lupii, dar fierbe si grindina , care…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat, in varsta de 57 de ani, cu dubla cetatenie - suedeza si bosniaca, ce era urmarit international pentru comiterea infractiunii de crime de razboi impotriva civililor, fapte petrecute in anul 1992, pe teritoriul Iugoslaviei.…

- La referendumul pentru Justitie - conform datelor centralizate de BEC pana luni, la ora 16,23, un numar de 3.190.419 persoane au votat "Da" la intrebarea nr. 1 si 3.185.710 au spus "Da" la intrebarea nr. 2.La intrebarea nr. 1 au raspuns "Nu" - 545.283 de alegatori, iar la intrebarea nr. 2…

- La scrutin pot participa aproape 19 milioane de cetațeni romani cu drept de vot, din care in jur de 700.000 sunt cetațeni romani cu domiciliul sau reședința in strainatate. Sunt peste 18.000 de secții de votare deschise in toata țara. Trebuie sa știți ca atunci cand pașiți in secția de votare puteți…

- Cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti vineri in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari...