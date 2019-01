Un celebru fotomodel a murit la doar 45 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul scriitor israelian Amos Oz, un inflacarat suporter al ''solutiei celor doua state'' in conflictul israeliano-palestinian, a decedat vineri, la varsta de 79 de ani, in urma unui cancer, a anuntat fiica...

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, intr-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece. Atacul armat a avut loc vineri la ora 13.30 (14.30, ora Romaniei) in restaurantul "Figlmuller", situat in…

- Un camion a intrat în multime, pe un trotuar aglomerat, la Syndey. Un mort si sase raniti grav, bilantul unui incident pe care autoritatile l-au catalogat ca fiind posibil atac terorist. Un camion cu remorca a intrat cu viteza pe un trotuar aglomerat pe Botany Road, în Alexandria,…

- Regele șlagarelor din Epoca de Aur, Eugen Rotaru ne-a parasit astazi, dupa o lupta îndelungata cu o boala necruțatoare. Celebrul compozitor a fost rapus de o boala necruțatoare. El a compus melodii pentru Mirabela dauer, Corina Chiriac, Monica Anghel și Loredana Groza.

- Foto: Facebook / forzespeciali.info Mariana Pepe, fosta campioana la tir sportiv a Italiei, a murit la 39 de ani, la cateva ore dupa ce a fost batuta de partenerul de viața. Mariana a fost lovita crunt de fața cu copilul ei de numai cinci ani. In urma acestei intamplari, ea a fost nevoita sa fuga de…

- Doi alpinisti germani au decedat miercuri dimineata in Noua Zeelanda dupa ce au fost surprinsi de o avalansa pe Mount Hicks din Alpii Sudici, relateaza DPA citand politia locala, informeaza Agerpres.Cei doi ghizi montani experimentati erau rezidenti in Noua Zeelanda, insa proveneau din Germania,…

- Richard Gill a fost o figura populara nu doar in cercurile admiratorilor muzicii clasice, ci si pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice in randul tuturor straturilor sociale. Devenit imaginea muzicii clasice in Australia, Gill era deseori invitat de televiziunile australiene…