Stiri pe aceeasi tema

- Ian Cognito, un indragit actor britanic de stand-up comedy, a murit in timpul show-ului, in fața publicului. Acesta avea aproape 60 de ani. La un moment dat, comediantul a spus sa trebuie sa se așeze pe...

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din cauza lui Ion IliescuServiciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost…

- Gazda show-ului, Andrew Bird, a declarat ca Ian Cognito nu se simtea bine inainte de inceperea spectacolului, insa a insistat sa urce pe scena. Potrivit lui Bird, comicul, in varsta de 60 de ani, a glumit chiar cu publicul pe aceasta tema, spunand "imaginati-va daca as muri in fata voastra aici". Comicul…

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa. Serviciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost chemat la barul The Atic din Bicester joi...

- Cei care au participat la spectacol au fost anunțați chiar de cel care avea sa-și piarda viața, ca are niște simptome specifice unui infarct: „Am crezut ca totul face parte din program. Nu am realizat niciodata ce urma sa se intample”, au spus cei care au asistat la show. Ian Cognito sau Paul…

- Proprietarul localului a declarat pentru CNN ca Ian Cognito era pe scena, iar la jumatatea numarului sau", comediantul a spus ca trebuie sa se aseze pe scaun si sa stea pe spate vreme de cinci minute. Publicul a crezut ca totul face parte din show, insa in realitatea, comediatul a suferit un atac de…

- Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk, celebru in anii 1980, a murit, luni, la varsta de 64 de ani, au anuntat apropiati ai sai pe retelele de socializare, scrie AFP, potrivit news.ro.Formatia Talk Talk era cunoscuta pentru piese precum "It's My Life" si "Such a Shame". "Sunt…

- Un accident mortal s-a produs, vineri, pe Soseaua Progresului din Capitala, un calator, in varsta de apriximativ 65 de ani, care astepta in refugiu fiind impins de catre un om al strazii in fata tramvaiului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB, fost RATB), pe Twitter. Incidentul s-a produs…