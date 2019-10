Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, IPS Teodosie va oficia slujba de pomenire a interpretului Aurelian Preda la manastirea Dervent, locul unde este inhumat regretatul artist, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Arhiepiscopei Tomisului.Slujba de pomenire va fi precedata de oficierea Sfintei Liturghii, de la ora 08.45.Reamintim…

- Larisa Dragulescu, 35 de ani, a facut anunțul pe contul ei de Facebook. "#Mamica pentru a treia oara. #De3 • #Mama #BabyOnBoard. #BigFamiLy", a scris Larisa Dragulescu. Larisa Dragulescu S-A LOGODIT. Ce cadou a primit fosta nevasta a lui Marian Dragulescu FOTO "Eu și-aș dori…

- Un roman s-a sinucis in direct pe Facebook, pe o autostrada din Germania! Tanarul a transmis pe internet momentul in care s-a lovit de un TIR. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional!

- Cristina Diceanu, din Deveselu, a primit 300 de lei amenda. Ea spune ca le-a strigat polițiștilor ”Sa va fie rușine”. In procesul verbal, oamenii legii susțin ca ”a adus injurii și expresii jignitoare organelor de poliție fara a avea un motiv intemeiat de natura sa tulbure ordinea și liniștea publica,…

- Tonul plangerilor depuse impotriva comisarului-sef Costel Gitlan, inspectorul-sef al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, a fost dat ieri de politistul Marian Godina. Celebru pentru postarile sale de pe Facebook, Godina si-a indemnat cei aproape 500.000 de fani de pe reteaua sociala sa ii urmeze…

- ”Dragi oameni care ati fost langa noi in ultimele zile pun aici stenogramele realizate de noi ale discutiilor avute de Alexandra cu nemernicii de la 112. A fost o decizie ffff grea care a apartinut exclusiv tatalui si mamei Alexandrei, cei care i-au dat viata acestui copi. A fost foarte foarte grea…

- "Un alt episod din serialul horror „Cetațeanul fața cu statul roman.” Eu, incercand de cateva ore sa ma loghez in portalul ANAF pentru a depune formularul unic. (Ultima data am renunțat acum o luna dupa ce am așteptat 30 de minute sa se incarce formularul pdf). Maine este ultima zi. Evident,…

- Dupa ce recent au decis sa-și achiziționeze o alpaca, Georgiana și Marian Godina și-au marit familia. Soția polițistului pamfletar a postat pe contul de socializare o imagine cu noul membru. Georgiana a fost cea care a anuntat vestea ca familia s-a marit și a postat pe contul de socializare prima imagine…