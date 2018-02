Stiri pe aceeasi tema

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Un antrenor celebru s-a stins din viata la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct. Mircea Petrisor, unul dintre antrenorii cunoscuti pentru performantele obtinute in baschetul juvenil din judeteul Vrancea, a murit la varsta de 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. In ciuda faptului…

- Deci, zeci de targovișteni au postat pe facebook mesaje de revolta fața de decizia Ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a Post-ul In fieful PSD de la Targoviște, protestatarii ii numeri pe degete! Nemulțumiții raman in spatele Facebook-ului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- O crima oribila, urmata de o sinucidere a avut loc la Chisinau. Actrita Anastasia Cecati, de 31 de ani, care devenise mama in urma cu trei saptamani, a fost ucisa de sotul ei. Barbatul s-a aruncat, apoi, de la etaj.

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS) Jeglic, care a fost testat pozitiv la fenoterol, nu a contestat…

- China se afla in plina expansiune economica la nivel global si isi extinde noul „Drumul al Matasii“ in aproape toate colturile lumii. Executa si are in plan proiecte de-a dreptul faraonice, strabatand ape, munti, paduri si traducand o ambitie geoeconomica de nestavilit.

- Mulți sunt cei care cunosc cine a inventat telefonul sau primul aparat de zbor, insa nu la fel de mulți sunt cei care cunosc cine sunt mințile care au ajutat la dezvoltarea lor. Cu toate acestea, e bine cunoscut faptul ca meritele celor care le-au imbunatațit și care ne fac viața mai ușoara sunt la…

- Ramasa fara sponsor, dupa desparțirea de Adidas, Simona Halep a negociat cu mai multe firme celebre inainte de a semna cu Nike, care a devenit noul sponsor tehnic al numarului 2 WTA.Francezii de la tennisactu.net sustin ca Halep s-a aflat in tratative avansate si cu Lacoste inainte de a semna…

- Scandal imens in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, intre moderatorul Mihai Gadea și Ionel Danca, membru al PNL. Scandalul a escaladat din cauza opiniilor total opuse despre discursul avut de Laura Codruța Kovesi, șefa DNA.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant al sotiei…

- Ubisoft anunța ca Rainbow Six Siege va fi gratuit de jucat incepand cu 15 februarie și pana pe 18 februarie (PC), 19 februarie (Xbox One) și 20 februarie (PlayStation 4). Intregul joc este disponibil, insemnand toți agenții, harțile și moduri. Rainbow Six Siege va primi pe 6 martie…

- Chiar daca nu dispui de fonduri suficiente pe card, o solutie de plata revolutionara dedicata magazinelor online te va lasa sa finalizezi comanda. Acest lucru va fi posibil ca urmare a unui parteneriat intre Credius Pay si procesatorul de plati electronice NETOPIA mobilPay.

- Fundasul Robert Mattias va evolua in retur la Industria Galda de Jos, antrenorul Paul Ciuca dandu-si acceptul pentru inregimentarea acestuia dupa ce l-a vazut la lucru in amicalul cu Navobi Cricau. Divizionara terta s-a adresat FRF pentru solicitarea „cartii verzi”, necesara in cazul aparatorului in…

- Romania este la doar cateva ore de zbor din orice colț al continentului. Acesta oportunitate i-a facut facut pe mulți artiști cu dare de mana sa se mute peste granița și sa vina acasa doar la evenimente. Veteranul hip-hopului Mihai Bitza, Mihai Margineanu, Narcisa Suciu, Flavius Teodosiu ori Dj Rynno…

- Trimis pe teren abia in minutul 70, ca ultima schimbare in meciul-test cu CS Olimpic Cetate Rașnov, Georgian Paun – mijlocașul ofensiv amintind ca aspect de unul dintre foștii mari internaționali portughezi de odinioara, mai exact… stoperul Germano – a avut nevoie de doar 360 de secunde pentru a mari…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, Ed Sheeran, a anunțat oficial logodna cu iubita sa! Fanii sunt extaziați de vestea primita pe rețelele de socializare și așteapta, cu nerabdare, fotografii de la ceremonia cantarețului.

- "Am facut o analiza in Centrul National de Comanda, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de functionare, am analizat foarte atent si situatia pentru perioada urmatoare. (...) Este un cod galben in vigoare pana maine seara si am dorit sa ma asigur ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie,…

- Dan Ciotoi, primele declarații dupa operație. Artistul a povestit la „Star Matinal” care este satrea lui de sanatate acum și a recunoscut public ca are cancer. Interpretul a fost operat zilele trecute și din fericire, intervenția a fost una reusita. Tumoarea a fost indepartata, iar acesta are speranțe…

- Descoperire macabra in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj Napoca. Un celebru academician, membru al Academiei Romane, a fost gasit mort, intr-o pozitie nefireasca. Prof. univ. dr Nicolae...

- HC Zalau a debutat duminica seara in grupele Cupei EHF, fiind prima echipa din Romania calificata in aceasta faza a competitiei. Prima adversara a zalauancelor a fost echipa norvegiana, Larvik, pe terenul careia, Zalaul lui Tadici a cedat cu 23 – 28, dupa ce la pauza, gazdele au condus cu 15 – 7. Larvik…

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…

- Recunoașteți vedeta deghizata in blanosul Caesar din Planeta Maimuțelor? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani au ghicit-o.

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...

- Incendiul din Satu Mare seamana, izbitor, cu acțiunea unui film celebru, „Cuibul salamandrelor”, realizat in 1978, coproducție romano-italiana, și regizat de Mircea Dragan. In acest film joaca și actorul Ray Milland, caștigator al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor (1946), alaturi de nume „grele”…

- Mihai Bendeac a impartasit fanilor sai ce experienta a trait zilele trecute in parcarea unui mall. El a povestit intr-un mesaj facut public ca un fost sportiv care a jucat la echipa Dinamo a parcat fara sa-i pese pe unul dintre locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult, paznicii centrului…

- Momente de panica in timpul spectacolului de stand-up comedy, oferit de cei trei actori principali ai serialului „Las Fierbinți”, Adrian Vancica, Mihai Rait și Mihai Bobonete, alias, Celentano, Dorel, respectiv Bobița. La scurt timp dupa ce Adrian Vancica „Celentano” și-a inceput, miercuri seara, numarul…

- Perchezitii, miercuri dimineața, la o clinica medicala din Cluj-Napoca. Sunt vizate persoane suspecte de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre care faimosul chirurg Mihai Lucan, a carui locuința a fost percheziționata de anchetatori. Lucan, un medic preferat și de foarte mulți albaiulieni,…

- Emisiunea Fort Boyard se intoarce pe micile ecrane. Telespectatorii vor putea vedea luna aceasta ultimele doua ediții ale show-ului transmis de Pro TV. Emisiunea Fort Boyard, unde celebrul Pere Fouras este interpretat de actorul Marius Manole , a fost difuzata pana de curand la postul de televiziune…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…

- Giani din las Fierbinți nu va participa la spectacolul de la Sala Palatului, unde trebuia sa urce pe scena alaturi de colegii lui, Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Constantin Dița a anunțat pe contul de socializare ca are probleme de sanatate…

- Un Craciun nu are cum sa fie perfect fara cadouri! Asadar, organizeaza-te ca sa cumperi din timp cele mai frumoase cadouri pentru membrii familiei si prieteni. Craciunul este ultima sarbatoare religioasa importanta a anului, asa ca ar trebui sa te pregatesti cum trebuie daca vrei…

- Inteligența artificiala care a fost antrenata sa scrie povești s-a folosit de ceea ce a invațat din carțile Harry Potter pentru a crea un nou capitol. Folosindu-se de ceea ce a invatat pe baza cartilor originale scrise de J.K. Rowling, inteligența artificiala creata de Botnik Studios a scris o noua…

- „O noua melodie semnat Pavel Turcu! Compun melodii la comanda , muzica ușoara, populara, șanson, dans, manele”, anunța chiar el pe pagina sa de Facebook, unde a și postat varianta audio a piesei nou-nouțe, transmite ea.md În loc de videoclip, Pavel Turcu a folosit un colaj…

- Peter Bosz (54 de ani) nu va mai fi, incepand de duminica, antrenorul Borussiei Dortmund, scrie presa germana. Anuntul oficial va fi facut la ora 13:00, cand sefii de pe Signal Iduna Park vor sustine o conferinta de presa. Sambata seara, dupa infrangerea cu Werder Bremen, directorul…

- Codin Maticiuc, multa vreme cunoscut drept ”crai de Dorobanți”, s-a facut baiat mare, s-a apucat de actorie, are deja roluri in peste 10 filme, cu apariții modeste ca intindere, dar deloc neglijabile in rest. Cea mai recenta „isprava” este in filmul „Ghinionistul”, regizat de Iura Luncașu, unde joaca…

- Gabriella Szucs a jucat in aceasta seara primul meci la Mondiale, luandu-i locul in echipa Madalinei Zamfirescu in partida cu Franța, 17-26. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei Ambros Martin a…

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Adrian Vancica din Las Fierbinți se gandește sa emigreze. Indragitul actor spune ca e scarbit de “prezentul acut pe care-l traim in fiecare minut”, iar pe politicieni ii invita “sa invețe limba romana, gramatica, morfologie, sintaxa”. Rolul comic din “Las Fierbinți”, serial in care il interpreteaza…

- Liviu Varciu și-a deschis sufletul și a marturisit care este cel mai mare regret din viața sa. Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in urma cu cateva luni , este unul dintre cei mai simpatici artiști din țara noastra. Liviu Varciu, care mai are o fiica adolescenta , a acordat un interviu…