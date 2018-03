Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Lugoj a ajuns la spital duminica in urma unui accident grav. Lugojenii circulau pe o strada din Caransebes cand, la un moment dat, s-au trezit in fata cu o masina condusa de un consilier PSD. Lugojeanul, care se afla in masina cu sotia si cu baiatul de 13 ani, nu a mai putut face nimic,…

- Tragedie la Trușeni. Un copil, in varsta de trei ani, a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Potrivit oamenilor legii, totul s-a intamplat in jurul orei 15:00, cand micuțul fiind insoțit de bunica sa, a alergat de langa ea, iar in acel moment a fost lovit de un automobil de marca Peugeot.

- Emil Mihailescu, in varsta de 33 de ani, ieșise din curte pentru a merge cu soția sa insarcinata la spital. „Eram pe picior de plecare”, a declarat el pentru Ziarul Romanesc. „Ne-am urcat in mașina ca sa mergem la cumparaturi in Stratford, pentru ca a doua zi soția mea trebuia sa nasca”.In…

- Un autoturism s-a facut scrum luni seara, pe strada Bicaz din municipiul Bacau, dupa ce a fost incendiata intenționat, se pare chiar de catre bunicul proprietarului. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce flacarile au cuprins un Volkswagen... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Irrfan Khan, care a jucat, printre altele, in superproductiile "Viata lui Pi/ Life of Pi" si "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", a transmis o declaratie dupa mai multe saptamani de speculatii privind starea sa de sanatate. Potrivit Mediafax, actorul spune ca a fost foarte afectat dupa…

- Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, actorul indian Irrfan Khana transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina. Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni. "Afland ca am fost diagnosticat…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Oamenii legii din Brasov au fost alertati despre un incident ce a avut loc chiar in centrul orasului. Un tanar in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, in cursul serii trecute. Totul, dupa ce a fost injunghiat de o alta persoana, din cate anunta Antena 3. Victima a fost dusa la spital, […] Tanar injunghiat…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.Reprezentantii Politiei Brasov au anuntat ca un barbat a fost injunghiat,…

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Noapte cu ghinion pentru trei tineri din Capitala. Acestia au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un stalp care sustine linii de troleibuz. Accidentul s-a produs in sectorul Ciocana.

- Irrfan Khan, actorul din „Slumdog Millionaire”, a dezvaluit, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter, ca sufera de o boala rara: ,,Uneori, te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele cincisprezece zile, viata mea a fost o poveste de suspans.''

- Un tânar în vârsta de 23 de ani, din Negresti Oas, a murit, miercuri noaptea, în localitatea Bondy, districtul Seine-Saint-Denis, dupa ce a avut o disputa în trafic cu un alt sofer.

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis, marti, intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini. Plicul a fost trimis la baza Myer-Henderson Hall, in incinta careia…

- Tanarul din Gorj injunghiat de un prieten, la beție, a murit. Un tanar din Targu-Jiu, județul Gorj, si-a injunghiat un prieten in inima, in urma cu doua saptamani, apoi l-a filmat in agonie. Cristi Dumitru (FOTO), cunoscut ca Pascolo, era internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, inca din…

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service.…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Un tanar din Gorj si-a injunghiat prietenul, apoi l-a filmat in agonie. Un tanar din Targu-Jiu, județul Gorj, a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat in agonie, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare. Agresorul…

- Un tanar din Targu-Jiu a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat cum se tavalea pe jos, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare. Agresorul a sunat apoi la 112 si a anuntat ca si-a injunghiat prietenul.

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a publicat recent pe Twitter o serie de imagini cu o armura-concept care ar putea intra la un moment dat in uzul armatei ruse, dezvoltata de cercetatorii in design militar.

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este...

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Un tanar, in varsta de 26 de ani, tot om al strazii, a fost retinut pentru uciderea barbatului de aproximativ 50 de ani gasit injunghiat si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati . Agresorul, care a spus ca victima i-ar fi furat niste cabluri si din acest motiv i-a aplicat mai multe…

- Un barbat din Faget a provocat vineri dimineata un accident pe drumul dintre Lugoj si Deva, la Cosava. Fageteanul se afla la volanul unui Audi Q7 iar pe fondul vitezei, intr-o curba, a lovit un autotren care circula regulamentar. In urma impactului violent, masinile au fost avariate iar soferul autoturismului…

- Prezentatorii emisiunii „Top Gear“, Chris Harris si Eddie Jordan, au scapat cu viata, dupa ce masina in care se aflau a luat foc in timpul filmarilor. Chris Harris conducea o masina sport pe o sosea din Monte Carlo, iar Eddie Jordan se afla pe scaunul din dreapta cand luminile de…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Scandal incheiat cum nu se poate mai rau pentru un tanar de 24 de ani din Bumbesti Jiu, care miercuri seara a mers la un bar din oras impreuna cu prietenul sau Flavius Constantin Deaconescu. Aproape de miezul noptii, cei doi s-au lu...

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- Un jurist va fi propus de procurori spre arestare preventiva luni dupa amiaza, urmand sa fie dus in fata Tribunalului Iasi, in cazul politistului injunghiat duminica dimineata. Procurorii si politistii sustin ca nu exista date care sa arate ca acesta ar avea vreo legatura cu clanul Cordunenilor, potrivit…

- Joi, 25 ianuarie, Oana Roman a avut o noua ediție a emisiunii „Oana Punct Roman”, pe care o prezinta live pe pagina de facebook a revistei Viva. Oana Roman a vorbit despre marșul care a avut loc in Capitala zilele trecute. „Nici in strainatate forțele de ordine nu stau la discuție. marșul de sambata…

- O petrecere in clubul LUV din Constanța, deținut de Ionuț Budi, fratele Taniei Budi, s-a lasat cu dosare penale pentru mai multe persoane. Doi tineri au furat o haina cu cheile unii Mercedes, apoi și mașina parcata in fața clubului, iar fratele proprietarului, incercand sa dea de hoți, a scos un pistol…

- Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie marti seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa drumul li s-a oprit brusc in Romuli. Potrivit bistriteanul.ro, barbatul a pierdut controlul volanului și a avut ghinionul ca drumul sa fie necurațat. Stratul de…

- Jurnalistul era din orașul mexican Nuevo Laredo, aflat aproape de frontiera cu SUA. Guvernatorul statului Tamaulipas a spus, potrivit AFP, ca este primul caz de acest tip din 2018. ”Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat sambata la Nuevo Laredo. Ma angajez…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AF...

- Cunoscutul istoric si academician Nicolae Edroiu s-a stins din viata, chiar in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca. Prof. univ. dr Nicolae Edroiu era membru corespondent al Academiei Romane si a fost gasit fara viata in masina sa, "intr-o pozitie nefireasca". Alertati, oamenii…

- Patru copii au ajuns la spital in aceasta seara dupa ce caruța in care se aflau a fost izbita de o mașina care se deplsa regulamentar. Accidentul s-a produs pe DJ 202, la ieșire din Rm. Sarat catre Puiești, iar din datele oferite de Poliție, atelajul condus de un barbat de 45 de ani de […] Articolul…

- Adolescentul de 17 ani a fost cu un prieten la un bar din sat, apoi au plecat spre casa. Pe drum au inceput sa fie urmariti de alti doi tineri inarmati cu tevi metalice si cutite. Unul dintre baieti a reusit sa fuga, insa celalalt nu a mai avut nicio sansa. A fost injunghiat grav de unul dintre agresori…

- O șoferița și un bebeluș au ajuns la spital, joi, dupa ce au fost loviți de o mașina SMURD aflata in misiune. Ambulanța transporta un pacient la spital și avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, insa cu toate acestea, salvarea nu a fost observata de șoferița. Femeia, in varsta de 28 de ani,…

- O femeie și bebelușul ei de patru luni au ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce mașina pe care aceasta o conducea a fost lovita de o ambulanța SMURD. S-a intamplat la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu bulevardul Circumvalațiunii. “In accident a fost implicata o ambulanța SMURD care transporta…