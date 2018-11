Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai marcante figuri din Bucovina, cu un rol major in infaptuirea unirii acestei zone cu Romania, Iancu Flondor, este reprezentata printr-un bust, amplasat in fața Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. dezvelirea bustului a avut loc astazi, in cadrul unei ceremonii la care a participat,…

- Un ceas stradal, special, unicat, care omagiaza aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, a fost daruit orașului Alba Iulia, vineri, de catre Club Rotary Alba Iulia. Construcția are structura metalica și forma aparatului foto folosit de Samoila Marza, fotograful Unirii, iar mecanismele beneficiaza…

- Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a reprezentat, fara doar și poate, un moment cheie in istoria Romaniei, insa la realizarea acestui eveniment grandios au contribuit și femeile, chiar daca pe vremea aceea erau excluse din viața politica, iar mulți dintre barbați se așteptau ca ele sa le susțina acțiunile…

- Un ceas pentru Muzeul Național al Unirii din partea Rotary Club Alba Iulia! Acesta este foarte precis, se vede atat ziua cat și noaptea, iar la ora 12.00 canta „Pe-al nostru steag e scris unire”. Ieri, 17 noiembrie 2018, Muzeul Național a Unirii a primit ceas nou din partea Rotary Club Alba Iulia. Albaiulienii,…

- La bustul din Galtiu al lui Samoila Marza, fotograful oficial al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, doua echipe din Liga a IV-a Alba, Viitorul Sintimbru și Sportul Petrești, au adus un omagiu Centenarului. A fost un moment special dedicat unicului fotograf al Unirii de acum un veac, ce a inclus…

- La sfarsitul saptamanii trecute, intr-un cadru festiv, cu participarea a sute de localnici din comuna, a avut loc manifestarea „Iclodul si Marea Unire”, eveniment dedicat Centenarului Romania 100. A fost o frumoasa și reușita festivitate, desfasurata pe un timp splendid de vara, intr-o atmosfera sarbatoreasca.…

- Nu oricum, ci pe bicicleta. Așa propun cei de la Arad Free Tours aradenilor sa-și cunoasca mai bine orașul. Dupa ce ediția de anul trecut a turului orașului pe biciclete a fost un succes neașteptat de mare, adunand laolalta zeci de entuziaști din Arad, voluntarii s-au gandit sa dedice ediția de anul…