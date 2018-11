Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au ajuns la spital in urma atacului de la un mall din Braila, unde tanarul a intrat cu masina, in plin, intr-un grup de persoane aflate in parcare. Potrivit reprezentantilor ISU Braila, la mall au fost ranite sapte persoane, intre care si doi copii, in varsta de 11 si 13 ani. Acestora…

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus joi sub acuzare doua companii din China si Taiwan si trei persoane, pentru ca au conspirat pentru a fura secrete comerciale de la producatorul american de semiconductori Micron Technology legate de cercetarile si dezvoltarea produselor de stocare…

- Accident grav in aceasta dimineața! Un autocar plin cu romani s-a rasturnat. Oamenii se intorceau de la munca din Spania. Inainte sa ajunga insa la destinație, și anume la Ramnicu Valcea, autocarul s-a rasrtunat pe raza județului Hunedoara, unde a fost activat planul roșu. Se pare ca accidentul s-a…

- O jumatate de milion de britanici au iesit pe strazile Londrei, la cea mai mare manifestatie din ultimiul deceniu. Oamenii au cerut inca un referendum pentru Brexit, in care sa aiba posibilitatea sa respinga acordul final convenit de Londra si Uniunea Europeana. Manifestatia din Londra a fost sustinuta…

- Premiera la nivel mondial! O echipa de neurologi a reusit sa conecteze creierele a trei persoane. Fiecare dintre cei trei stia ce gandesc ceilalti doi subiecti. Cei trei au post pusi sa conlucreze pentru a juca impreuna Tetris. Doi dintre ei colaborau la nivel mental pentru a sti daca formele care veneau…

- Poate ca maine, sau mai devreme chiar, Aș putea muri Spuse ingerului pazitor muritorul din mine, Poate ca maine, ceea ce nu cred, Aș putea invața sa urasc oamenii, Dar oamenii stau cu mine la taifas, Unindu-ne increderea ca moartea vine tarziu Atat de tarziu incat ne-a bagat in cap iluzia nemuririi…

- Operațiune de amploare a Politiei in sectorul Botanica al capitalei. Patru persoane sunt ținute ostatice intr-un apartament.Oamenii legii au intervenit in forta pentru a salva ostaticii.Revenim cu detalii.

- Oamenii au ajuns la spital și au fost deja externati. Membrii trupei au anulat show-ul, anunțandu-și fanii pe Twitter. "Nu vrem sa ne punem fanii in pericol si, avand in vedere vremea din seara asta si ranitii de mai devreme, am decis sa anulam concertul si vom incerca sa-l reprogramam. Cel…