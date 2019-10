Stiri pe aceeasi tema

- Garda Civila spaniola a destructurat o rețea de traficanți care a exploatat in agricultura peste 600 de persoane din Romania și Republica Moldova. Profitul organizației a fost evaluat de anchetatori la 1 milion de euro pe luna.

- Barbatul, un cetațean turc in varsta de 45 de ani, a incercat in noaptea de miercuri spre joi sa intre in Romania pe la punctul de frontiera Albita. Mașina in care se afla barbatul era inmatriculata in Republica Moldova. Autoturismul a fost verificat, fiind gasite ascunse și nedeclarate, in scopul de…

- Astazi are loc a treia și ultima proiecție a filmului Colectiv la Festivalul de Film de la Toronto. La vizionarea anterioara, a fost o asemenea aglomerație incat regizorul Alexander Nanau și alți oameni din echipa și-au cedat locurile pentru spectatori și n-au putut sta in sala. Au revenit la final…

- Un microbuz din Republica Moldova cu 9 pasageri, cetațeni ai țarii noastre, a fost implicat intr-un grav accident in Romania. Doi moldoveni au murit, iar șapte au fost raniți, dintre care unul se afla in stare extrem de grava.

- Ziarul Unirea Traim in Romania… Administratorii de blocuri obligați sa mearga la cursuri, dar nu au unde! Administratorii de blocuri obligați sa mearga la cursuri, dar nu au unde! Noua legislatie schimba modul in care un administrator de bloc isi primeste atestatul. Oamenii se plang ca trebuie sa mearga…

- Schimbarile politice afecteaza fundamental intreaga societate si democratia din Republica Moldova. De aceasta parere este analistul politic și fostul consilier prezidențial din Romania, Iulian Chifu. Intr-un material pentru adevarul.

- Un tanar in varsta de 17 ani și-a pus viața in pericol dupa ce a luat o arma de vanatoare a tatalui sau și s-a impușcat accidental. Tanarul a gasit cheia de la seiful in care tatal sau ținea armele de vanatoare, pe care le avea legal. Incidentul a avut loc in localitatea Șipoteni, din Raionul Calarași,…

- Bogdan Banica - vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România - SNPR Decus este foarte revoltat de faptul ca polițiștii de pe litoral sunt cazați în condiții insalubre