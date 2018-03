Stiri pe aceeasi tema

- Un catelus bulldog francez de zece luni a decedat dupa ce un insotitor de zbor al companiei United Airlines i-ar fi spus proprietarului sa-l puna in compartimentul de bagaje de la bordul avionului. Pasagerii care au asistat la incident au declarat ca au fost „dezgustati si traumatizati“ de incident.

- La nici 30 de ani, Mina Bașaran, cea care ar fi trebuit sa moșteneasca o companie aeriana și un intreg imperiu financiar, a murit. Ziarele din Turcia titreaza pe prima pagina tragedia, mai ales ca tanara era un fel de Paris Hilton a țarii: frumoasa, bogata și celebra.

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Compania petroliera OMV Petrom trebuie sa plateasca o amenda penala și daune morale de 135.000 de euro, intr-un dosar pentru ucidere din culpa. Compania SC OMV Petron SA a fost trimisa in judecata pentru udicere din culpa dupa ce un copil a murit dupa ce a inhalat gaze de la o sonda care nu avea […]…

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Toyota, cel mai mare producator auto din Japonia și unul dintre cei mai mari din lume, a anunțat un plan ambițios de investiții pentru perioada urmatoare.Alaturi de doi dintre furnizorii sai, Aisin Seiki Co.

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Dupa ce, recent, compania aeriana Blue Air a decis anularea a doua curse operaționale de pe Aeroportul Internațional Timișoara, o alta anunța... The post Inca o companie aeriana se retrage de la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Serviciului Rutier din Arges au decis, miercuri, sa amendeze Compania Judeteana de Drumuri, Districtul Cepari, dupa doua accidente care s-au produs in decurs de 10 minute din cauza drumului acoperit cu zapada. Intr-un accident, duba mascatilor a lovit mortal un om.

- Compania Sumitomo Forestry a precizat ca, totusi, in cladirea de 70 de etaje va intra si 10- otel, combinat cu 180.000 de metri cubi de lemn provenit din Japonia. Aproximativ 8.000 de locuinte vor fi in cladirea din lemn, care va mai avea copaci si verdeata pe balcoane la fiecare nivel. Constructia…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Un sofer a murit si alti doi s-au intoxicat cu fum in urma ninsorilor abundente care au blocat pe un drum national din Japonia aproape 1.200 de masini si de camioane, a informat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga. Aproximativ 1.500 de vehicule au ramas marti dimineata…

- Ce-ati face daca ati gasi un vechi bilet de avion... nefolosit? Un american a dat din intamplare peste un voucher vechi de aproape 20 de ani, care ii dadea dreptul la orice cursa in valoare de 400 de dolari.

- Air Moldova a fost desemnata drept cea mai punctuala companie aeriana, conform Certificatului de calitate oferit de Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova. „Air Moldova a reușit sa-și imbunatațeasca simțitor performanța in luna noiembrie 2017, ocupind primul loc și surclasind alte 55 de companii…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- 11 oameni fara adapost au murit intr-un incendiu la un centru pentru persoanele fara adapost din Japonia. Unsprezece persoane varstnice au murit miercuri noaptea intr-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei. Victimele se numarau printre cei 16 rezidenti…

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar, precum Jennifer Lawrence, Tom…

- Un accident cu urmari fatale s-a produs aseara, în sectorul Buiucani al capitalei. O persoana a murit în urma unei coliziuni dintre un Mecedes și o Toyota. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. Martorii spun ca șoferul din Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a…

- Tom Petty a murit de la o supradoza de medicamente. Cantaretul american Tom Petty a murit de la o supradoza de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat si la originea mortii lui Prince, in conditiile in care derivatele din opiu fac ravagii in SUA, relateaza Agerpres . „Familia noastra…

- Un nou record a fost stabilit in industria aeriana: un zbor de la New York, la Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore.Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteza maxima de 776 mile/ora.

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si va efectua o ancheta in cazul decesului unei femei gravide la Spitalul Municipal Roman, judetul Neamt. Conform Avocatului Poporului, postul de televiziune DIGI 24 a difuzat in data de 10 ianuarie 2018 un reportaj in care era semnalat decesul unei tinere,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National…

- O femeie in varsta de 70 de ani din comuna doljeeana Cetate a murit dupa ce a fost plimbata intre doua spital. Ioana Victoria Grasoi a ajuns la unitatea spitaliceasca din Calafat pe data de 9 ianuarie, iar medicul de garada a trimis-o cu o ambulanta la Craiova. Cadrele medicale le-a spus rudelor a doua…

- Vizele de intrare în Japonia pentru cetatenii români au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa întâlnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

- Cintarețul american de gospel, Edwin Hawkins, cel care a dat naștere versiunii de succes a piesei "Oh Happy Day", s-a sins din viața la 74 de ani. Potrivit agentului sau, artistul premiat cu Grammy a avut o lunga suferința din cauza cancerului pancreatic de care suferea. Imnul religios "Oh Happy Day"…

- Oficialii guvernamentali s-au intranit cu delegația oficiala și economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Shinzo Abe pentru a discuta despre construcția Magistralei 6 de metrou 1 Mai – Otopeni, proiect ținut la sertar inca din anul 2007, cand Banca…

- Incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul celei de a doua case, aflata foarte aproape si tot din lemn. "Ambele imobile erau construite din lemn, edificate foarte aproape unul de celalalt. In momentul ajungerii la locul interventiei,…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo.Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters, scrie

- Marina Statelor Unite ale Americii si-a recuperat unul dintre elicoptere, care a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe o plaja din Okinawa, Japonia, cu ajutorul unui elicopter mai mare, scrie BBC. Prezenta...

- Cea mai mare companie aeriana din China are in staff si o moldoveanca. Mariana Solonaru, originara din orasul Straseni, este responsabila de recrutarea pilotilor straini. Tinara a absolvit masteratul in contabilitate si audit in Constanta. Dupa studii, a mers pentru un stagiu de jumatate de an in Shangai,…

- Logan Paul, un youtuber american, a generat un val de critici la adresa lui din partea internautilor, dupa ce a publicat, duminica, un videoclip filmat in padurea Aokigahara din Japonia, in care el si prieteni ai sai descopera un barbat spanzurat si glumesc pe seama acestuia.

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…

- Un elicopter militar rus s-a prabusit in Siria, in ajunul Anului Nou, din cauza uneii probleme tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Elicopterul de tip Mi-24 se indrepta catre Hama, in nord-vestul Siriei, iar de la…

- Un model din Japonia a murit la scurt timp dupa ce a cantat la karaoke impreuna cu prietenii sai. Tanara de 28 de ani a suferit o hemoragie intracerebrala in timp ce canta, apoi a intrat in coma și a murit dupa trei zile. Familia este in șoc și spune ca nu s-a confruntat cu probleme medicale…

- Doua persoane au murit și alte câteva se afla în stare critica dupa ce au mâncat o banala prajitura cu orez. Se întâmpla în Japonia, acolo unde o delicatesa tradiționala s-a dovedit a fi fatala. Prajitura, cunoscuta sub denimirea de mochi, este formata din…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, companie aeriana controlata de Emiratul Dubai, au declarat…

- Potrivit cifrelor oficiale, necuvantatoarele au depașit in Japonia de mult numarul copiilor, lucru care a schimbat și serviciile religioase. In locul binecuvantarilor tradiționale pentru copii, templele ofera acum acest serviciu pentru animalele de companie.

- Sute de mii de fani din Coreea de Sud si Japonia sunt în stare de soc, dupa ce presa a confirmat, luni, moartea solistului vocal al trupei Shinee, una dintre cele mai populare din regiune, annunta BBC.