Un catel a murit in timpul unei curse aeriene dupa ce personalul de bord a obligat-o pe stapana sa-l puna in compartimentul superior de bagaje

- Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost inlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La cateva ore dupa ce a aflat ca a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presa in care a spus ca se va intoarce la viața privata de acum incolo.…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…

- „In lunile ianuarie și februarie, cele mai multe intervenții s-au inregistrat la branșamentele de apa. Au fost inregistrate 19 intervenții la branșamente, 3 intervenții la hidranți, 6 la conducte și 16 la vane. Timpul mediu de intervenție in cazul unei avarii care necesita sapatura este de 3 ore și…

- Un avion s-a prabușit pe aeroportul din Kathmandu, Nepal, dupa ce a ratat aterizarea, anunța presa locala. La bord se aflau 78 de pasageri, iar pompierii s-au grabit la fața locului pentru a stinge un incendiu. 17 dintre pasageri, raniți, au fost deja evacuați din avionul in flacari.…

- Doua lucruri s-au remarcat in partida jucata de Simona Halep in turul trei de la Indian Wells - una grea, in care liderul mondial a simtit din nou ce inseamna ca o jucatoare intrata pe teren fara urma de inhibitie, cu un arsenal bazat pe forta, sa prinda o zi faina de tot. In primul rand - tenacitatea…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Unui participant la Congresul extraordianr al PSD i s a facut rau si a lesinat, informeaza Antena3.ro. Personalul mediac a intervenit de urgenta. Din primele informatii, delegatul venit la Congresul PSD a avut o cadere de calciu, motiv pentru care a fost preluat de catre personalul medical. Exista un…

- Printr-o postare pe Twitter, Donald Trump a confirmat faptul ca se pun la punct detaliile intalnirii bilaterale cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Potrivit lui Trump și oficialilor sud-coreeni, Kim ar fi dispus sa inceapa un proces de denuclearizare. De asemenea, in toata aceasta perioada…

- Medicul cercetat pentru luare de mita a primit 300 de lei de la denuntator in Eveniment / 300 de lei este suma primita de medicul internist Virgil Rosoiu, angajat al Spitalului Judetean Alexandria, pentru acordarea de ingrijiri de specialitate unui pacient internat pe sectia medicala. “In…

- Prey a fost, alaturi de The Evil Within 2, cel mai neindreptațit joc AAA al anului trecut. In ciuda gameplay-ului emergent, nivelelor interconectate, graficii bune, elementelor RPG solide și, per total, a faptului ca este System Shock 3 in toate, mai puțin nume, vanzarile au fost mult sub…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma sa joace duminica in Serie A, a anuntat clubul florentin de fotbal, citat de AFP. "Fiorentina este…

- Cantaretul Elton John a fost nevoit sa paraseasca scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut in Las Vegas din cauza comportamentului "nepoliticos" al unui fan, a anuntat sambata artistul britanic, citat de AFP. "Un fan si-a pus mainile pe clapele pianului meu in timp ce eu cantam si a continuat…

- Rapperul Rick Ross a fost internat de urgența dupa ce a fost gasit inconștient, joi dimineața. Potrivit presei americane el ar fi ținut in viața doar de aparatele de mentinere artificiala a functiilor cardio-respiratorii, dar familia neaga aceasta informație, scrie Agerpres. Artistul a fost preluat…

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Un avion al companiei United Airlines ce zbura dinspre orasul american San Francisco catre Hawaii a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un motor a inceput sa se dezintegreze in timpul zborului, scrie Guardian.

- De ce sunt militarii cu inimi neinfricate oameni diferiți? Pentru ca indiferent de dificultati sau de problemele intampinate, aceștia isi indeplinesc misiunea. Cu alte cuvinte, reusita misiunii conditioneaza aceasta tarie de caracter a militarului. Unde intervin si ce rol au emotiile in aceasta strategie?…

- Doi polițiști au fost impușcați mortal in timpul unei misiuni. Incidentul a avut loc in Ohio. Ofițerii poliției au primit un apel de o persoana și au fost solicitați sa intervina de urgența. Cand au ajuns la fața locului, au fost impușcați, potrivit Foxnews. Autorul…

- Racheta Falcon urmeaza sa fie lansata de la Cape Canaveral, la ora 20.30 (ora Romaniei). Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. LIVE VIDEO AICI…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- Compania aviatica United Airlines i-a interzis unei pasagere sa intre in avion impreuna cu paunul sau. Femeia care urma sa zboare de la New-York la Los Angeles a incercat sa convinga compania ca are nevoie de paun pentru susținere emoționala, așa ca paunul trebuie sa zboare gratuit impreuna cu ea. Deși…

- Unii oameni adopta caini sau pisici, insa alții au nevoie de animale de companie terapeutice. E și cazul unei femei care are un paun imens pentru suport emoțional. Femeia a vrut sa se urce cu animalul ei de companie la bordul unui avion United Airlines, dar a fost refuzata de compania aeriana. Stapana…

- O pasagera a United Airlines care a incercat sa ia cu ea “paunul pentru sprijin emotional” a fost refuzata de compania aeriana, care a spus ca pasarea nu o poate insoti din motive de siguranta si de protectie a sanatatii, scrie Guardian.

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara în Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie în acest sens, transmite AP. Ministrul finlandez al Transporturilor si Comunicatiilor, Anne Berner,…

- Dar, pentru aproximativ doua saptamani, in fiecare ianuarie, Davos se transforma intr-un loc de joaca pentru cei bogați, celebri și puternici. Forumul Economic Mondial (WEF) aduce intreaga lume in oraș, iar economia orașului se schimba ca raspuns. Subit, chiar și camerele de hotel cele mai basic va…

- Compania aeriana United Airlines efectueaza 4500 de zboruri pe zi, iar câteva grame în plus pot costa compania sute de mii de dolari pe an. United Airlines a început sa foloseasca hârtie mai usoara pentru revistele din avioane, facând fiecare revista sa fie…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Reprezentanti ai companiei Twitter, care analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, au transmis sambata ca vor notifica o parte a utilizatorilor care au fost expusi materialelor de propaganda rusesti in timpul campaniei, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Twitter continua lupta impotriva propagandei ruse. Reprezentantii retelei de socializare au depistat alte cateva mii de conturi de pe care erau publicate stiri false in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din Statele Unite.

- Vineri, 19 ianuarie a avut loc o noua intalnire intre soferii de autobuze si vatmanii Companiei de Transport Public si politistii Biroului Rutier Iasi. Intalnirea face parte din proiectul "Stresul si violenta verbala, factori de risc in traficul rutier din municipiul Iasi", derulat de catre Asociatia…

- Cosmin Tilinca a emigrat in Germania și joaca fotbal la amatori. Tili-gol este și antrenor in Kreisoberliga, a 7-a liga din Germania. Fostul atacant al CFR-ului, Cosmin Tilinca (38 ani), vorbește despre prima aventura europeana a ”feroviarilor”, in Cupa Uefa Intertoto 2005, și dezvaluie planurile sale…

- H&M a starnit un val de controverse cu o reclama in care apare un copil de culoare care poarta un hanorac cu mesajul „Cea mai tare maimuța din jungla” . Mai multe vedete au criticat compania, in timp ce rapperul The Weeknd a anunțat ca nu mai colaboreaza cu brandul. „M-am trezit in aceasta dimineața…

- Compania aeriana indiana Jet Airways a initiat o ancheta in urma unor rapoartele potrivit carora unul dintre pilotii sai si-a palmuit copilotul, o femeie, in timpul unui zbor de rutina intre Londra si Mumbai.

- TEST. Cum iți place sa iți petreci timpul liber? Raspunde la cele 10 intrebari de mai jos și afla care e compania ideala: familia, prietenii sau partenerul de cuplu. 1. Cand primești o invitație la un spectacol… a. intrebi daca e pentru doua persoane. b. te duci fara sa stai pe ganduri. c. suni acasa…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat ca butonul sau nuclear este mai mare si mai puternic decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong un, in replica la afirmatia acestuia conform careia are tot timpul pe birou butonul nuclear. “Liderul nord-coreean Kim Jong un tocmai a declarat ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- "De ce oare Serviciul postal din SUA - care are pierderi anuale de miliarde de dolari dar taxeaza foarte putin Amazon si alte companii pentru a le distribui pachetele - ii imbogateste pe cei de la Amazon, in timp ce el devine mai ineficient si mai sarac? Ar trebui sa taxeze mult mai mult!", a transmis…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- "As vrea sa le ofer oamenilor si mai multe, sa-i fac fericiti, sa se simta bine. Numai ca am cam ramas fara idei", a spus el. Pe langa salarii generioase, asigurare medicala, angajatii primesc 5000 de dolari in fiecare an pentru vacanta, 100 de dolari pe luna pentru masaje, 100 de dolari pentru produse…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Un fotbalist din Spania a murit in timpul meciului, care a avut loc in localitatea Villarrobledo din Spania.Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic…

- Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, conform LaVanguardia. TRAGEDIE in SPORT. Un fost mare jucator al Romaniei…

- Doliu în lumea sportului! Un jucator de fotbal a murit sâmbata în timpul unui meci care a avut loc în localitatea Villarrobledo din Spania. Fotbalistul facea parte din echipa El Rayo San Anton. Sportivului i s-a facut rau în timp ce se afla…

- Un pompier din Australia a provocat accidental un incendiu major de vegetație in timpul unei sesiuni de informare avand ca scop demonstrarea rapiditații cu care poate arde combustibilul, au anunțat joi autoritațile, citate de DPA. Incidentul s-a petrecut miercuri, intr-o zona de recreere…

- Demonstratia sa a fost mai mult decat elocventa dupa ce a declansat un incendiu periculos care a amenintat sa mistuiasca localitatea Balmoral in care traiesc circa 300 de persoane. De asemenea, incidentul a condus la evacuarea unui azil si la inchiderea temporara a unei scoli. ''Personalul este foarte…