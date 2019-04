Un câștigător al Premiului Nobel speră să rezolve problema deșeurilor nucleare cu ajutorul laserului Gérard Mourou, unul dintre cei trei laureați ai premiului Nobel pentru fizica în 2018, spune ca viața deșeurilor radioactive ar putea fi redusa de la mii de ani la câteva minute. Deși Mourou nu ezita sa spuna ca opțiunea la care el și profesorul Toshiki Tajima, din California, au lucrat, poate fi aplicabila în câțiva ani, aceasta a creat un val de entuziasm în Franța, scrie Bloomberg.



Energia nucleara are avantajele sale: genereaza mai puține emisii și este produsa la un preț relativ scazut. Dar nici o țara nu poate pretinde ca are o soluție eficienta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

