Stiri pe aceeasi tema

- Mel B a descris cu lux de-amanunt intr-o carte autobiografica perioada neagra din viața sa, atunci cand a incercat sa-și puna capat zilelor. Cantareața a marturisit in volumul Brutally Honest ca a fost la un pas sa moara, in 2014, dupa ce a inghițit 200 de pastile. Atunci s-a produs declicul, iar vedeta…

- Momentul abia așteptat de fanii romani ai trupei Coldplay se apropie. Pe 14 noiembrie, la Cine Globe, documentarul Coldplay -“A Head Full of Dreams” va fi proiectat, in premiera! Vino sa iei parte la un eveniment worldwide pentru fanii Coldplay, filmul documentar beneficiind de o proiecție in 2000 de…

- Actrita britanica Emma Thompson a fost distinsa cu titlul de Dame a Imperiului Britanic – echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler – o distinctie acordata in iunie de regina Elisabeta a II-a. Acolo, la Palatul Buckingham, vedeta de 59 de ani a fost protagonista unei gafe care nu a scapat presei.…

- Piers Morgan, jurnalist și fost jurat al „Britains Got Talent”, a facut o remarca total nepotrivita la adresa lui Daniel Craig. Actorul de 50 de ani se bucura de viața de tatic și profita de ea in fiecare zi. Actorul din „James Bond“ și soția, Rachel Weisz, au devenit parinti pentru prima data, in urma...…

- Nicole Scherzinger a facut un spectacol de zile mari la Brașov, sambata, pe scena Festivalului de muzica Cerbul de Aur. Vedeta, in varsta de 40 de ani, a atras simpatia fanilor din Romania, dupa ce a luat in culise mai mulți tineri in scaune rulante. #cerbuldeaur2018 #Romania A post shared by Nicole…

- Robin Nicole, sotia lui Robert Todd Harrell, fostul basist al trupei rock 3 Doors Down, a fost arestata dupa ce a incercat sa ii trimita droguri soțului ei, care in acel moment era deținut tot pentru posesie de droguri.