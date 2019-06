Stiri pe aceeasi tema

- Angajații institutelor de cercetare din subordinea Academiei Ungare de Șiințe intenționeaza sa protesteze duminica pe strazile Budapestei fața de proiectul de lege prin care Academia va pierde rețeaua de institute și patrimoniul acestora in favoarea unui consiliu nou inființat, transmite Index.hu, citat…

- Cu doar cateva zile inainte de startul turneului de la Roland Garros , cea mai importanta competitie pe zgura si unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, Wall-Street.ro a vorbit cu Marc Gorriz, Head Coach of Rafa Nadal Academy by Movistar...

- Peste 100 de locuri sunt repartizate sistemului administratiei penitenciare la concursul de admitere in instituțiile de invațamant universitar și postliceal din sistemul de aparare, ordine publica și securitate naționala, sesiunea 2019. Vezi si S-a afișat numarul de LOCURI la Academia de Poliție și…

- Micile creaturi, cu o greutate de doar 200 de grame, erau inzestrate cu ceea ce pareau a fi aripi de liliac, cu membrane, infatisare necunoscuta anterior in randul dinozaurilor din familia teropodelor, potrivit autorilor studiului. Fosila a fost descoperita in provincia chineza Liaoning si…

- Oamenii consuma droguri halucinogene de cel puțin un mileniu, potrivit unui grup de arheologi care au descoperit substanțe de acest tip intr-o peștera boliviana. Echipa de specialiști a descoperit un sac de piele ingropat intr-un adapost de piatra din sud-vestul Boliviei, potrivit theregister.co.uk.…

- Academia de Științe a Moldovei ar putea avea in doua saptamani un președinte. Fotoliul ar putea fi ocupat de catre prim-vicepreședintele Academiei, Ion Tighineanu. Candidatura acestuia a fost sustinuta de toate cele trei secții ale institutiei.

- Alexandra Dumitrescu, redactora carții: ”E o carte muncita și scrisa cu suflet. De suflet, despre oameni și fara diferențe intre ei. E o carte ce depașește granițile politice, geografice și de varsta” Nina Corcinschi, doctor in filologie, directoarea Institutului de Filologie de pe langa Academia de…

- Sezonul de schi continua cu succes in județul Alba și nu numai. Iubitorii sporturilor de iarna sau pasionații de plimbari in zapada se vor putea bucura in aceste zile de condiții optime pentru orice tip ce mișcare. Contrar impresiei generale de la oraș, potrivit careia s-ar fi topit zapada la munte,…