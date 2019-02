Stiri pe aceeasi tema

- Louella Fletcher Michie, in varsta de 24 de ani, a murit dupa ce a consumat drogurile oferite de iubitul sau, rapperul Ceon Broughton, de 29 de ani. Tragedia s-a produs in anul 2017, in timpul evenimentului...

- O tanara in varsta de 20 ani, fiica unui celebru om de afaceri, s-a stins din viața in Cluj, in urma unui accident rutier cumplit, ce a fost provocat de un baiat de 19 ani. Acesta se afla sub influenta drogurilor, a depasit pe linie continua, a pierdut controlul și a ajuns intr-un stalp.

- Iubita lui Ze Luis, atacantul lui Spartak Moscova, nu pierde nicio ocazia de a infierbanta bErbatii pe internet. Frumoasa brunetE, Alesenka Lusenka, lucreazE la o xcoalE de dans ca xi coregrafE, iar acest lucru se vede clar! }ntr-un filmulet, dansatoarea apare alEturi de Ze Luis, alEturi de care a dansat…

- Skizzo Skillz este, fara indoiala, unul dintre cei mai fericiti barbati din Romania! Rapper celebru si bogat, artistul are o familie de nota 10. Iubita cantaetului arata demential, iar fiica acestuia este o printesa.

- Robert Gabriel Berechet, tanarul din Ploiesti, devenit celebru pentru ca s-a filmat in timp ce-si tortura iubita, a contestat masura arestarii preventive dispusa de Judecatorie. Contestatia s-a judecat, marti, la Tribunalul Prahova.

- Chiar daca este un celebru actor și poate avea orice iși dorește, Hugh Jackman se consulta mai intai cu soția sa, Deborra-Lee Furness, mai ales in ceea ce privește actrițele alaturi de care joaca in filme. In urma cu aproximativ trei ani, Deborra facea o declarație care a fost ințeleasa dupa cum a vrut…