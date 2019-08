Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo Dicaprio a donat 5 milioane de dolari pentru salvarea padurii tropicale grav afectata de inundații, prin intermediul fundației sale, Earth Alliance, creata impreuna cu Laurence Powell Jobs și Brian Sheth, informeaza contactmusic.com. Organizatia Earth Alliance, fondata in luna iulie, a lansat…

- Axel Witsel, 30 de ani, mijlocaș central la formația germana Borussia Dortmund, a revenit in Europa, dupa un sezon, 2017-2018, petrecut la Tianjin Quanjian. In China, Axel caștiga un salariu de 18 milioane de dolari pe sezon. Intr-un interviu acordat presei germane, fotbalistul care a lucrat la Standard…

- Investiție de 7,6 milioane de lei la Ocna Sibiului pentru modernizarea parcului balnear, amenajarea unui camping turistic, a unui parc de rulote.„Am semnat contractul de finanțare la Ocna Sibiului și consider ca astfel am facut un pas important pentru ca stațiunea balneara Ocna Sibiului sa…

- Un spital din Ohio, SUA, a incheiat o ințelegere in valoare de 6 milioane de dolari cu familia lui Neil Armstrong, care a acuzat instituția de neglijența privind complicațiile postchirurgicale ce au dus la decesul celebrului astronaut american, in 2012, informeaza Associated Press, potrivit Mediafax.Informațiile…

- Omul de afaceri rus Roman Troțenko, co-proprietar al corporației AEON, manifesta din nou interes asupra Aeroportului din Chișinau. Reprezentanții afaceristului rus au inceput tratativele cu reprezentanții companiei Avia Invest, in spatele careia se afla omul de afaceri Ilan Șor, insa nu au ajuns la…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a primit un cec de 2,9 milioane de dolari pentru triumful de la Wimbledon 2019, fiind cea mai mare suma pe care și-o trece romanca in cont din tenis. Triumful de la Wimbledon a venit la pachet și cu un cec consistent pentru Simona Halep, cel mai mare din cariera. Premiul…

- Un start-up din Statele Unite care a popularizat rapid un nou mod de a mulțumi cuiva, dar și un nou tip de "cadou", cel putin printre mileniali, a obținut investiții în valoare de 50 milioane de dolari. Pentru o taxa care poate fi între 5 și 3000 de dolari, Cameo poate trimite…

- S-a stabilit un nou record pentru licitațiile de obiecte sportive: un tricou vechi de 100 de ani. Tricoul de joc a fost purtat de legendarul jucator american de baseball Babe Ruth, în anii ’20 și a fost vândut cu 5 milioane 600.000 de dolari. Licitația a avut…