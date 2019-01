Stiri pe aceeasi tema

- Un geolog canadian rapit saptamana aceasta de la un sit minier din Burkina Faso a fost gasit joi mort, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Securitatii din tara africana, relateaza Reuters si AFP preluate de Agerpres. Geologul Kirk Woodman a fost rapit marti seara de circa zece indivizi…

- Un canadian care lucra pentru o companie miniera ( Progress Minerals) a fost rapit marți noapte în nordul țarii Burkina Faso, aproape de granița cu Mali, a spus miercuri ministrul Clement Sawadogo, relateaza Reuters. Atacurile militanților islamiști au crescut în țara în ultimele…

- O inregistrare video ce prezinta depunerea unui juramant de credinta fata de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a fost gasita pe un stick USB ce ii apartinea lui Cherif Chekatt, autorul atentatului din 11 decembrie asupra Targului de Craciun din Strasbourg, a anuntat sambata o sursa judiciara, confirmand…

- MAE a precizat, ca Celula de criza continua acțiunile pentru eliberarea romanului rapit in 2015, in Burkina Faso. Reacție vine dupa ce organizatia terorista Al-Qaida in Mali a anuntat, miercuri, suspendarea negocierilor pentru eliberarea a cinci ostatici, inclusiv cel roman, relateaza mediafax.citește…

- Un amfibian descoperit recent, care îsi îngroapa capul în nisip, a fost numit dupa presedintele SUA, Donald Trump, în replica la afirmatiile acestuia cu privire la schimbarile climatice, informeaza BBC.

- O tânara de 20 de ani a fost atacata brutal și tâlharita într-o scara de bloc din Alba Iulia, de un barbat care i-a furat telefonul si portofelul. Pe imagini se vede cum în scara blocului intra patru persoane, iar doua dintre ele, care par ca…

- Armata egipteana a anuntat joi uciderea a 18 presupusi jihadisti in operatiuni recente intreprinse in Sinai, in estul tarii, unde fortele de securitate lupta cu gruparea Stat Islamic (SI), transmite AFP, informeaza Agerpres.Egiptul a lansat in februarie o ampla campanie, 'Sinai 2018', pentru…

- Guvernul Japoniei a anuntat, marti seara, ca un jurnalist independent dat disparut in Siria in urma cu trei ani a fost eliberat si se afla in prezent in Turcia, informeaza site-ul agentiei Associated Press, citat de Mediafax.