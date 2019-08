Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 79 de ani a murit in fața Spitalului de Urgenta Drobeta Turnu Severin, dupa ce, spun rudele, a așteptat mai mult de 7 ore sa fie consultat. Medicii susțin ca barbat a fost consultat, insa rudele acestuia au refuzat internarea, scrie Mediafax.Pe Facebook au aparut imagini cu un…

- Olandezul Max Verstappen, 21 de ani, este la al cincilea sezon in Formula 1, iar azi, la Hungaroring, a reușit sa obțina primul pole-position al carierei. Verstappen a fost cel mai rapid pilot in cele doua tururi, depașindu-i pe Valteri Bottas și pe Lewis Hamilton. „Se simte bine totul, mașina a fost…

- Barbatul a amintit și de faptul ca i-a lovit copiii in repetate randuri și a primit interdicție sa mai plece in Italia, dupa ce ar fi incercat sa o agreseze pe o tanara. Potrivit sursei care a dorit sa iși pastreze anonimatul, tatal lui Gheorghe Dinca se ocupa de ucisul cailor bolnavi. Crescut in…

- Actorul american David Hedison, care a jucat in doua filme din franciza "James Bond" și in pelicula clasica SF "The Fly", a murit la varsta de 92 de ani, in Los Angeles, potrivit Associated Press, conform Mediafax.Actorul a murit pe 18 iulie, in locuința sa din Los Angeles, dar familia a facut…

- Conform Loteriei Romane, biletul norocos a fost jucat la agenția 04-030 din localitatea Comanești, județul Bacau. Pe biletul de 15,5 lei au fost completate 3 variante simple la Loto 6 din 49. Numerele extrase joi seara sunt: 41, 16, 27, 24, 4, 37.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marele premiu la extragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie, a fost caștigat. Premiul este in valoare de 4.651.706,40 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Comanești, județul Bacau, arata Loteria Romana. „La tragerea Loto 6/49, de astazi, 18 iulie 2019, s-a caștigat premiul de categoria…

- Leonard Doroftei a parasit definitiv Romania, iar vestea a luat prin surprindere pe toata lumea. ”Moșu”, așa cum este cunoscut pugilistul in cercul de prieteni, și-a luat toata familia și s-a mutat in Canada. Leonard Doroftei, in varsta de 49 de ani, are dubla cetațenie, canadiana și romana, prin urmare…

- Timp de trei zile, la Crainici in pitorescul sat din Podisul Mehedintiului, a mirosit a sarbatoare. Femeile satului au framantat si au copt peste 200 de cozonaci pentru expozitia deschisa cu ocazia Festivalului Cozonacilor din acest an.