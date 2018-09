Stiri pe aceeasi tema

- Un autocamion incarcat cu pietris s-a rasturnat luni pe DN 13E Sfantu Gheorghe-Covasna, in apropierea localitatii Reci, in zona circulatia desfasurandu-se dirijat, pe un singur fir alternativ, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe…

- Un autocamion incarcat cu pietris s-a rasturnat luni pe DN 13E Sfantu Gheorghe-Covasna, in apropierea localitatii Reci, in zona circulatia desfasurandu-se dirijat, pe un singur fir alternativ, informeaza...

- Un TIR care transporta substanțe inflamabile pentru industria auto s-a rasturnat, duminica seara, pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Vâlcele – Apahida, șoferul fiind baut. În zona este pericol de poluare, dupa ce un butoi cu o tona de substanța s-a scurs pe…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 6:00, pe DN1, la ieșirea din Teiuș spre Aiud, unde un autotren incarcat cu pahare de plastic s-a rasturnat pe partea carosabila. Traficul este ingreunat vineri dimineața pe DN1, la ieșirea din Teiuș spre Aiud, datorita unui autotren incarcat…

- Un accident rutier grav a avut loc joi dupa-masa, in jurul orei 18.30, pe dealul Mare, pe sensul de mers Abrud – Alba Iulia. Din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile și a ajuns cu roțile in sus in valea Abrudelului. Traficul rutier in zona este dirijat de doua echipaje…

- Traficul pe DN 7C Transfagarasan, in apropiere de Balea Cascada, se desfasoara alternativ din cauza caderilor de pietre de pe versanti, sensul de urcare fiind blocat, a informat IPJ Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma caderilor de pietre ...

- Traficul rutier pe DN 74 se desfașoara cu dificultate la kilometrul 31+300 de metri, in apropierea satului Matisești comuna Horea, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil. In urma aluviunilor aduse pe carosabil traficul pe DN 74 in apropiere de satul Matișești comuna Horea la kilometrul 31+300 de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme. Cauza…