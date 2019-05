Stiri pe aceeasi tema

- Un roman plecat in Austria a trait clipe greu de imaginat la volanul unui camion. TIR-ul la volanul caruia se afla a explodat si a ars complet, pe autostrada. Traficul a fost blocat timp de sase ore.

- Un șofer roman care adapostea șase irakieni in interiorul autoutilitarei pe care o conducea a fost prins de oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Barbatul in varsta de 42 de ani a fost oprit din drumul sau catre Austria de polițiștii de frontiera azi-dimineața,…

- Un copil de doar 13 ani s-a electrocutat, dupa ce s-a urcat pe un tren, in Bucuresti, insa din primele informatii ar fi in viata. Echipele de interventie se afla la fata locului. Evenimentul ar fi avut loc in Chitila, a informat observator.tv. Copilul are arsuri de gradul 3 si 4. Recent, o tanara studenta…

- Un roman din Marea Britanie a aflat ca iubita lui murise intr-un teribil accident de circulație chiar in timp ce se afla in ambuteiajul cauzat de tragedia in care murise femeia. Romanul habar nu avea ca la sute de metri in fața lui, pe autostrada, murise chiar tanara cu care era impreuna de trei ani.…

- Sofer roman de camion, rupt de beat, a cazut din scaun, de la volan, pe o autostrada din Franta. Politistii erau de fata si nu le-a venit sa creada in ce stare era camionagiul. Șoferul roman in varsta de 66 de ani a fost arestat sambata, 13 aprilie, in jurul orei 16.00, pe autostrada, intr-o […]

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…

- Un sofer de TIR roman a provocat un accident deosebit de grav pe o Autostrada din Austria. Timp de trei ore, autostrada a fost inchisa, coincidenta fiind ca soferul roman s-a izbit din plin imtr-un TIR condus tot de un roman.

- Un acccident rutier grav a avut loc in aceasta dimineața, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona localitatii Saliste. Un sens de circulatie este blocat dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit. Accidentul de pe A1 a avut loc la km 264 la iesirea din tunel, inspre Sibiu. Unul dintre cele doua autotrenuri a…