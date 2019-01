Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, in doua zile de la semnalare, un autocamion marca Iveco, ce figura ca bun cautat pentru confiscare de catre autoritatile spaniole. In data de 07.01.2019, in jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Audi A4, ce figura in bazele de date ca fiind cautat pentru confiscare de autoritatile din Marea Britanie. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare,…

- Autocamion radiat din circulație de autoritațile portugheze, a fost descoperit in P.T.F. Albita.Un barbat conducea un autocamion neinmatriculat, iar politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei efectueaza cercetari in acest sens.

- Un automarfar marca DAF, care era cautat pentru confiscare de catre autoritatile din Italia, a fost descoperit, de catre politistii de frontiera, la controlul care s-a efectuat pe sensul de intrare in tara noastra, respectiv la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit la controlul de frontiera un automarfar marca DAF, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Sambata, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit la controlul de frontiera un automarfar marca DAF, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Ieri, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Argeș, condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de jaf armat. Joi, 1 noiembrie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat – judetul Dolj au depistat un cetatean german, care conducea un autoturism marca Land Rover, cautat de autoritatile din Suedia. Duminica, 21octombrie, , in jurul orei 14:00, la Punctul ...