- Richard Pinedo, barbatul din California care a fost acuzat de procurorul special Robert Mueller pentru operarea unui sistem online de licitatie pentru dentitati false, isi va primi sentinta miercuri intr-un tribunal federal regional, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, cel care-l supervizeaza pe procurorul special Robert Mueller - care se ocupa de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a fost convocat luni dimineața la Casa Alba, iar acesta și-ar fi oferit demisia, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Fostul consilier al lui Trump George Papadopoulos a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a mintit in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, anunta BBC potrivit News.ro . George Papadopoulos, in varsta de 31 de ani, a declarat in fata unui tribunal…

- George Papadopoulos, un fost membru al campaniei prezidentiale a lui Donald Trump, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a oferit informatii false Biroului Federal de Investigatii (FBI) in investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul postului BBC.

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…