Stiri pe aceeasi tema

- Cantautorul britanic Ed Sheeran va sustine un concert la 20 februarie 2019 pe stadionul Centenario din Montevideo, au informat miercuri surse oficiale citate de EFE. Biletele pentru concertul lui Ed Sheeran, considerat artistul cu cel mai mare succes comercial in 2017, s-au pus in vanzare miercuri,…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat luni atacul comis in timpul unei parade militare din orașul iranian Ahvaz, in urma caruia cel puțin 25 de persoane au murit, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.Consiliul a emis un comunicat prin care susține…

- Orasul german Frankfurt, centrul financiar al Europei continentale, va introduce, de anul viitor, restrictii de circulatie pentru masinile cu motoare pe motorina. Administratia a luat aceasta decizie in urma nivelului ridicat al poluarii cu oxizi de azot, care a depasit, in ultimii ani, valorile maxime…

- AFI Brasov este situat in centrul orasului, pe locul fostei uzine Hidromecanica. Este o investitie de 60 de milioane de euro si se va deschide in 2019. O noutate pentru un mall din Brasov este o terasa de mari dimensiuni ce va oferi o panorama spectaculoasa spre Muntele Tampa. Investitia va oferi si…

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabusit in apropiere de orasul Genova, a anuntat politia italiana, precizand ca nu exista momentan informatii despre ... The post Un pod rutier de pe autostrada, prabusit de la o inaltime de 100 m, in apropiere de orasul Genova. Primele informatii: Zeci de morti/…

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabușit in apropiere de orașul Genova, a anunțat poliția italiana, precizand ca nu exista momentan informații despre eventuale victime, relateaza postul BBC News. Agenția publica de știri ANSA relateaza ca mai multe persoane au murit dupa ce cateva vehicule au…

- Lady Gaga va sustine doua serii de concerte diferite pe perioada rezidentei sale artistice din Las Vegas, a anuntat vedeta, potrivit Press Associated. Concertele, gazduite de Park Theatre din cadrul Park MGM Las Vegas, vor debuta pe 28 decembrie si vor fi grupate sub seriile Enigma si…