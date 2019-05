Un câine sănătos a fost eutanasiat pentru a putea fi îngropat împreună cu stăpâna lui O femeie din SUA și-a eutanasiat câinele sanatos pentru a fi îngropat împreuna cu ea, potrivit BBC News.



Emma, un câine shih tzu, a fost eutanasiata și incinerata, în ciuda eforturilor depuse de un adapost pentru a împiedica acest lucru. Lucratorii adapostului de animale din Virginia au petrecut doua saptamâni încercând sa convinga apropiații femeii sa nu îndeplineasca ultima sa dorința. Însa procedura a avut loc în luna martie a acestui an.



"Le-am sugerat ca pot sa predea câinele adapostului deoarece…

Sursa articol: hotnews.ro

