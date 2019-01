Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea unui animal de companie drag poate fi foarte grea iar singurul lucru ramas de facut este sa-ti iei la revedere. Acelasi lucru l-a facut un intreg departament de politie din Pennsylvania pentru colegul lor patruped, un ciobanesc german.

- Mai multe mașini de poliție au condus, astazi, mașina mortuara care l-a adus la Titu pe polițistul mort dupa ce Post-ul Polițiștii din Titu l-au condus pe colegul lor pe ultimul drum catre casa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daca unii copii se bucura de lucruri frumoase la varsta de 9 ani și de-abia ințeleg sensul cuvantului viața, Bailey Cooper a avut o soarta crunta și a fost diagnisticat, la o varsta frageda, cu cancer. Cu toate acestea, baiețelul a fost un adevarat luptator, caci și-a dorit din tot sufletul sa apuce…

- Vineri, 21 decembrie 2018, in jurul orei 14.30, politistii Serviciului Rutier Alba, au intervenit la solutionarea unui eveniment rutier cu pagube materiale produs pe DN 7. Cu aceasta ocazie, politistii au constatat ca un barbat de 46 de ani, din localitatea in timp ce conducea, a pierdut controlul autoturismului…

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din orasul Ovidiu, judetul Constanta,…

- Catalin Gutu, porezlit „Piciu“, omul de afaceri din Baia de Fier, care in noaptea de joi spre vineri si-a pierdut viata intr-un teribil accident rutier a fost condus astazi pe ultimul drum.

- Astazi, 13 noiembrie 2018, in jurul orei 01.10, politistii Biroului Rutier Alba Iulia si ai Serviciului Rutier Alba, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Cetații din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de…

- O femeie si un adolescent care se aflau pe biciclete au fost grav raniti, duminica, in judetul Vrancea, dupa ce au fost loviti violent de un autoturism condus de un cetatean libanez, informeaza News.ro.Potrivut IPJ Vrancea, accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe DN 23 la iesirea din…