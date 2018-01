Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a muscat un caine politist aflat la datorie. Incidentul a avut loc duminica, cand politistii din New Hampshire, SUA anchetau o serie de impuscaturi reclamate de martori. Politistii au ajuns la locul unde se auzisera impuscaturile, iar cei doi barbati aflati in casa au…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Noua Zeelanda a fost aproape sa o impuște pe regina Elisabeta a II-a, in timpul unei vizite oficiale pe care suverana a efectuat-o in aceasta țara. Cu toate acestea, tentativa de asasinat a fost mascata de statul neozeelandez, pentru a evita ca regina sa refuze…

- Un polițist de la Antidrog a fost ranit vineri la Timișoara de un traficant de droguri care a vrut sa dea cu mașina peste omul legii, in timpul fraglantului. In momentul in care dealerul a incercat sa scape, apasand accelerația, l-a luat pe polițist pe capota mașinii, trantindu-l ulterior la pamant.…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Batran sfasiat de caini in curtea unui azil din judetul Valcea. Incidentul s-a petrecut, joi, in comuna Costesti, atunci cand un barbat de 80 de ani a fost atacat de o haita de caini, potrivit Gazeta de Valcea.

- Coreea de Nord a ascuns un test esuat al unei rachete. Surse guvernamentale americane citate de „The Diplomat” afirma ca un test cu racheta nord-coreean a esuat în luna aprilie a anului trecut, provocând o explozie în apropierea orasului Tokchon. Afirmatia ar…

- Un incident le-a distrus Revelionul locuitorilor orașului Yujno-Sahalinsk din Rusia. Pomul de Craciun din centrul localitații a ars complet in timpul concertului organizat cu ocazia Anului Nou. Sute de oameni se aflau in piața in momentul in care bradul a luat foc.

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Un barbat in varsta de 27 ani, tata al unei fetițe de numai 2 saptamani, a murit, iar cumnatul sau a fost ranit, dupa ce un copac a cazut peste ei. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.00, in Mușunoaiele, comuna Fitionești. Barbatul ranit este internat la Spitalul Județean Focșani…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- O bataie între doi barbați începuta pe trotuar s-a mutat în mijlocul drumului printre mașini. Incidentul a avut loc duminica dimineața la ora 4.30. “A fost o intervenție a polițiștilor la o agresiune pe trotuar în centrul municipiului Cluj-Napoca. O…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent. ”Doua persoane murit si alte cateva au fost ranite dupa…

- Speriat de artificii, un caine a sarit de la etajul 11 și a ranit o femeie. Intamplarea a avut loc in Columbia, iar in urma incidentului patrupedul a murit. Speriat de zgomotul artificiilor, un caine a sarit de la etajul 11 al unei cladiri din orasul columbian Armenia si a cazut peste o femeie care…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit „neprovocat” si „intentionat” o femeie fotograf in timpul concertului KROQ Acoustic Christmas care a avut loc sambata, scrie Variety. Incidentul a avut loc in timpul recitalului pe care trupa il sustinea la cea de-a 28-a editie a concertului…

- Polițiștii constanțeni au reținut un elev de liceu, acuzat ca a agresat o profesoara în școala. Adolescentul a plecat acasa dupa ce a lovit dascalul, însa politistii l-au retinut pentru 24 de ore, urmând ca sâmbata sa fie prezentat instantei, potrivit MEDIAFAX.Incidentul…

- Incidentul a avut loc in localitatea Sangeorz-Bai. Doi politisti au intervenit sa aplaneze un scandal, insa au fost atacati de una dintre persoanele recalcitrante. Citeste si Focuri de arma in judetul Bistrita. Un barbat a fost impuscat dupa ce a atacat cu o bata o patrula de politisti…

- Pana la sfarsitul lunii octombrie 2017, la nivel national, s-au inregistrat 236 de cazuri in care politistii au fost agresati, fizic sau verbal, potrivit unui raspuns al IGPR, la solicitarea agentiei de presa MEDIAFAX. In doua din aceste situatii, politistii au murit. In alte situatii, au…

- Pe parcursul acestor zile, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița sunt alaturi de colegul lor, agent sef adjunct de poliție Sfichi Dan Ciprian, de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava In dimineața zilei de 05 decembrie a.c., in timpul unei misiuni, acesta a fost…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de la Radauti ar fost chemat la serviciu din timpul sau liber. Cel puțin asta susține liderul sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul”, filiala Suceava, Bogdan Banica.

- Liderul sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul", filiala Suceava, Bogdan Banica, sustine ca politistul ranit in timpul perchezitiilor de la Radauti a fost chemat la serviciu din timpul sau liber pentru a participa la actiune si ca este unul din cei mai buni luptatori din cadrul politiei sucevene.

- El mai spune ca politistul ranit in timpul misiunii de la Radauti era membru al sindicatului Diamantul si ca toti colegii se roaga pentru sanatatea acestuia. "Ne rugam pentru tine, Ciprian, si stiu ca vei lupta asa cum ai facut-o mereu, acum insa vei duce cea mai importanta lupta, pentru propria-ti…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de marti de la Radauti a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, dar starea lui se mentine critica, leziunile suferite la cap fiind foarte grave. Medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a declarat pentru News.ro ca interventia…

- "Un politist a fost ranit in aceasta dimineata. Au fost facute 8 perchezitii domiciliare, la una dintre locatii, au actionat patru politisti si patru lucratori de la Interventii speciale. Intr-o curte erau 4 caini de lupte dintre care unul liber, care a fost imobilizat. La intrarea in imobil proprietarul…

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- A fost prins agresorul polisitului din Suceava. In urma unor perchezitii, seful adjunct al politiei Dan Ciprian Sfichi a ajuns in coma, dupa ce a fost atacat cu o sabie. La doar cateva momente, a fost prins si agresorul care a comis teribilul gest.

- Ranit la cap si la brat, cu o sabie, in timp ce era in misiune, tanarul politist de la Actiuni Speciale a primit primele ingrijiri la spitalul din Radauti, inainte de a fi transferat la Suceava si apoi la Iasi. Politistul este in tare grava. Se asteapta ca, in baza rezultatelor investigatiilor de specialitate,…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al IGPR.

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit in aceasta dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al IGPR. Agentul-șef adjunct Dan Ciprian Sfichi…

- ''Este o alta intamplare nefericita in care un politist al Politiei Romane este ranit in misiune, in timp ce-si face datoria. In acest moment suntem mobilizati sa facem tot ce se poate pentru salvarea politistului. Dupa ce a fost evaluat la Radauti, este transportat la un spital din Iasi, iar acolo…

- Politistul ranit la Radauti a fost stabilizat de catre medicii de la spitalul din localitate si a fost transpoirtat la spitalul din Suceava, pentru o evaluare medicala complexa. Daca se va impune o interventie neurochirurgicala, politistul va fi transportat intr-un centru universitar, un elicopter…

- Ședința de miercuri a Tribunalului Penal Internațional de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI) a fost suspendata dupa ce unul din cei șase acuzați, Slobodan Praljak, a baut dintr-o sticla despre care a spus ca ar conține otrava, strigand ca respinge decizia instanței, relateaza…

- Principalul suspect al triplei crime din Satu Mare care a socat intreaga tara, a fost incatusat. Acesta este chiar fiul victimelor. Considerat principalul suspect al triplului omor de la Apa, fiul victimelor, Razvan Rentea a fost reținut astazi de polițiștii și procurorii satmareni, conform gazetanord-vest.ro.Citește…

- Un tânar a ajuns în stare grava la spitalul din Gherla dupa ce a fost batut crunt de trei tineri pe strada.Incidentul a avut loc vineri noaptea spre sâmbata în localitatea clujeana Nicula. Unul dintre agresori, care i-a aplicat victimei loviturile cele mai grave,…

- Un angajat al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova a fost muscat, marti, de un caine ciobanesc in timpul interventiei la o solicitare a unei persoane bolnave din Ploiesti, conducerea...

- Un invinuit, care tocmai fusese escortat la portile izolatorului, a profitat de neatentia politistilor care il așteptau si a incercat sa evadeze. Incidentul s-a produs in aceasta dimineata, in preajma Penitenciarului nr.11 din Balti.

- Incidentul a avut loc luni, in trenul 1665 de pe relatia Iasi – Timisoara. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, a declarat ca un barbat a intrat intr-un compartiment in care se afla un singur calator, pe care a intentionat sa-l talhareasca prin amenintarea cu un cutit.…

- Un militar nord-coreean a fost ranit prin impuscare in timp ce dezerta in Coreea de Sud prin zona demilitarizata (DMZ), care imparte peninsula intre cele doua Corei, au anuntat luni fortele sud-coreene, relateaza AFP, conform news.ro.Militarul a trecut in partea de sud a ”zonei comune de securitate”…

- Fratele unui mafiot italian a lovit un jurnalist al postului Rai TV, chiar in timpul unui interviu. Incidentul a avut loc in Ostia, unde reporterul televiziunii naționale din Italia voia sa il intrebe pe barbat de legaturile cu o grupare de extrema dreapta. Jurnalistul l-a intrebat pe Roberto Spada,…

- Șase persoane au fost arestate marți in cursul unei operațiuni antiteroriste desfașurate in departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței, transmit Reuters și postul RTL, citand surse de poliție. Suspecții au fost reținuți în mai multe orașe din departament.…

- Clineții de la retailerul de moda Zara au gasit sute de mesaje neobișnuite in pe care le-au cumparat, starnind o adevarata controversa, scrie The Independent. Mesajele erau de la muncitori care se plangeau ca nu sunt platiți de mai multe luni. Muncitorii de la fabrica de confecții care lucreaza…

- Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc in dimineata zilei de joi in districtul Gropelingen din orasul german Bremen. Politia a anuntat ca a declansat o operatiune de cautare a atacatorului.”Circumstantele in care a avut loc incidentul nu sunt clare. Nu stim ce l-a motivat pe acel…

- Suspectul islamist a fost arestat miercuri, in fata Parlamentului tunisian, unde atacase si ranise doi politisti, cu un cutit, a informat Ministerul de Interne din Tunisia. Agresorul era cunoscut de catre autoritatile tunisiene. El le spusese acestora ca politistii sunt niste "tirani".…

- Un atac armat a fost comis in timpul unui meci de fotbal din statul mexican Guerrero. Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un grup de indivizi necunoscuti a deschis focul asupra spectatorilor. Persoana traumatizata a fost internata in stare grava.