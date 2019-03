Stiri pe aceeasi tema

- Un caine credincios sta de o saptamana in fața unui spital din Argentina pentru a-și aștepta stapanul, insa barbatul pe care-l așteapta a murit. Toto, un labrador de șase ani, sta de mai multe zile la intrarea spitalului Pablo Soria din orașul argentinian San Salvador de Jujuy. Grav bolnav, stapanul…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un spital din orasul Duisburg, situat in vestul Germaniei, anunta autoritatile, citate de publicatia Der Westen, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit sambata la ora 6.30 (7.30,…

- Angajații din Finanțe vor aștepta reunirea la nivel național a sindicatului Sed Lex pentru a hotari ce acțiuni vor avea in continuare, dupa ce a fost decisa reorganizarea ANAF și eliminarea Direcțiilor Regionale. Oamenii au protestat, marți, spontan, adunandu-se in holul sediilor regionale ale instituției,…

- Karl Lagerfeld a murit de cancer la pancreas. Este ceea ce a dezvaluit prietena legendarului creator de moda, Natasha Fraser-Cavassoni, care a publicat o scrisoare in ziarul britanic Daily Mail, citat luni de El Pais. Natasha, care a lucrat 18 ani in studioul de creatie Chanel si a fost…

- Doua femei au avut parte de șocul vieții lor! S-au dus sa ridice cadavrul mamei de la morga, insa au gasit-o in viata in salonul spitalului Doua femei au avut parte de șocul vieții lor! Ele susțin ca au fost anunțate de la spital ca mama lor a murit, insa cand au mers acolo au gasit-o vie. Femeile au…

- Simon Moores, cumnatul lui Paul Hollywood, a murit dupa ce avionul in care se afla s-a prabușit in nordul Errezil, in Spania. Avionul care a decolat din Cascais trebuia sa ajunga in San Sebastian. Paul Hollywood, prezentatorul show-ului britanic "The Great British Bake Off", este devastat dupa ce fratele…

- Craniul baiatului a fost zdrobit in timp ce s-a luptat cu violatorul care i-a atacat mama. Daily Mail informeaza ca acesta a murit 19 luni mai tarziu, dupa ce craniul sau a fost distrus luptandu-se cu monstrul.