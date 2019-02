Stiri pe aceeasi tema

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.

- Antrenor la Al Wahda U21, Adrian Mutu, 39 de ani, a fost dur cu jucatorii lui Dinamo, cerandu-le sa se trezeasca. Fostul director general al roș-albilor le transmite sa lase alibiurile și sa se apuce de fotbal. Mutu e pe cai mari in Emiratele Arabe Unite. Este pe locul 2 cu Al Wahda Under 21, dupa ce…

- Timp de o luna, Madison, un caine din rasa ciobanesc, și-a așteptat stapanii in fața casei distruse de incendiile care au facut prapad in statul american California. Patrupedul a fost gasit de o membri unei asociații de protecție a animalelor, insa nu s-a mișcat din fața ruinelor casei. Familia Gaylord…

- In timp ce incendiul cunoscut drept „Camp Fire“ facea ravagii in statul american California, lasand in urma cel putin 85 de morti si fortand mii de oameni sa se mute, Madison astepta rabdator.

- Nici nu au scapat bine de incendiile de padure soldate cu 88 de morti, ca americanii din nordul Californiei se confrunta cu inundatii din cauza ploilor torentiale. Peste o suta de vehicule au ramas blocate pe o sosea din apropierea orasului Paradise, complet distrus de incendii.

- Pompierii americani au reusit sa controleze in intregime, dupa mai mult de doua saptamani de eforturi, celebrul "Camp Fire", cel mai devastator incendiu din istoria Californiei, care a ucis cel putin 85 de persoane, potrivit celui mai recent bilant al victimelor - al caror numar a fost revizuit in…

