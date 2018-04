Stiri pe aceeasi tema

- Un caine de lupta din rasa Staffordshire Terrier si-a ucis cei doi stapani, in Germania. S-a intamplat la Hanovra, iar victimele sunt o femeie de 52 de ani si fiul ei de 27 , gasiti morti in apartamentul lor.

- Marti dimineata, in jurul orei 8:00, Dispeceratul I.P.J. Covasna a fost sesizat despre faptul ca pe DN 12 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de politistii care s-au deplasat la fata locului a reiesit ca un barbat de 29 de ani, care conducea…

- Povestea tanarului Andrei Pusok v-a fost prezentata in urma cu cateva luni in paginile Jurnal aradean și pe aradon.ro, cerandu-va sa ii fiți alaturi in lupta teribila pe care o duce pentru a invinge tumoarea nemiloasa ce i-a fost depistata la baza craniului. Acum, Andrei, in varsta de 29 de ani, va…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Plata dividendelor crește cu 15%, pana la un total de peste 170 de milioane de euro, fața de 150 de milioane de euro in anul precedent Angajații din Germania primesc 1.141 de euro Plata primei de performanța se va efectua la mijlocul lunii aprilie 2018 Directorul departamentului de resurse umane din…

- Brother câștiga o noua recunoaștere iF Design Awards pentru una din cele mai performante game ale sale, imprimantele și multifuncționalele laser color L8000 & L9000. Echipamentele Brother câștigatoare ale iF Design Awards 2018 includ imprimanta multifuncționala MFC-L9570CDW,…

- Compania germana Sennheiser va deschide o fabrica in Romania, la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Sennheiser, specializata in producția de electronice audio precum microfoane, caști sau accesorii pentru telefoane,…

- Principalul lui Grasshopper, Murat Yakin, va sta 3 etape in tribuna, dupa 0-0 cu Lausanne. Fratele și asistentul sau Hakan a primit 5 meciuri. Murat și Hakan Yakin, de origine turca, sunt cei mai cunoscuți frați din fotbalul elvețian. Ambii, foști jucatori internaționali. Murat, 43 de ani, ex-fundaș…

- Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva mici ciocniri intre protestatari si politie. Cel putin doua persoane au fost arestate. Organizatorii au anuntat ca aproximativ 15.000 de persoane vor participa la doua marsuri de protest in cursul zilei de sambata. Forte…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…

- Accidentul a avut loc intre localitațile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Soferul unui camion a intrat brusc pe contrasens unde s-a lovit de un alt TIR. In urma impactului extrem de violent, circulația rutiera a fost blocata timp de aproximativ 10 ore. Șoferii au fost nevoiți sa foloseasca rute alternative,…

- Natalia Hagau, seful sectiei ATI a Spitalului Regina Maria din Cluj Primul spital privat multidisciplinar cu servicii integrate din Cluj-Napoca, ce va fi inaugurat anul acesta, și totodata singura unitate de anvergura cu specific de chirurgie minim-invaziva, iși intregește echipa. Având…

- Tanara polițista din Vrancea Lenuța Cernica, diagnosticata cu tumoare cerebrala, a fost operata cu succes la International Neuroscience Institute din Hanovra, Germania. Astfel, polițista pentru salvarea careia o țara intreaga s-a mobilizat exemplar, ajutand-o sa stranga banii necesari intervenției chirurgicale,…

- Un accident a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Emile Zola din Timisoara. "O femeie de 29 ani a condus un autoturism pe strada Emile Zola, iar la intersectia cu strada Bujorilor nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism ce se deplasa din sens opus, condus de un barbat de 30…

- Polițista Lenuța Cernica, diagnosticata cu tumora cerebrala, a fost operata, ieri, la International Neuroscience Institute din Hanovra, Germania. Operația a fost una complexa și a durat mai bine de 6 ore. Soțul Elenei ne-a spus ieri seara ca a vorbit puțin cu ea, dar era la…

- Polițista Lenuța Cernica a ieșit din operația care a durat mai bine de 6 ore. Soțul ei ne-a spus ca a vorbit puțin cu ea, dar acum este la Terapie Intensiva. Șase medici au fost in sala de operație. Medicul coordonator i-a spus soțului Elenei ca operația a reușit, fiind extirpata 90% din tumora,…

- Maratonistul etiopian Bekele Chala Adugna a murit electrocutat. Bekele Chala Adugna, 24 de ani, iși facea, ieri, antrenamentul de dimineața. In timpul alergarii, a calcat, din greșeala, pe un cablu de alimentare cu energie electrica. A decedat aproape instantaneu. Cei care i-au sarit in ajutor n-au…

- Pepe și Liviu Varciu vor pleca impreuna, in Anglia, iar pe 10 martie vor canta intr-o crama. Chiar daca va face deplasarea ca MC (maestru de ceremonii), actorul va avea și el in repertoriu trei melodii. In timp ce Pepe este deja obișnuit cu concertele peste hotare, el intorcandu-se, recent, din Germania,…

- Gabriel Torje le-a cerut suporterilor sa dovedeasca faptul ca sloganul "caine pana la moarte" nu e doar o metafora, in incercarea de a-i face pe acestia sa fie langa echipa si in meciurile din play-out. PROGRAM PLAY-OFF LIGA 1. Cand se joaca "dubla" FCSB - CFR CLUJ. Vezi tintarul celor 10…

- Germania vrea sa faca transportul public gratuit, pentru a reduce traficul si pentru a se conforma normelor de poluare din Uniunea Europeana. „Ne gandim la un transport public gratuit pentru a reduce numarul de masini personale din trafic”, au scris trei ministri, printre care si ministrul…

- Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a putea reduce poluarea aerului. Transportul in comun ar putea deveni gratuit. Un proiect-pilot va fi implementat in cinci mari orașe. Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a incerca sa remedieze problemele legate…

- Diagnosticata cu cancer pulmonar, o jurnalista a trecut, noaptea trecuta, prin momente cumplite și a ajuns de urgența la spital. In urma cu un an si opt luni, jurnalista Miriam Eugenia Soare a aflat ca are cancer mamar. Intre timp, boala crunta s-a extins la plamani. In cursul zilei de sambata, jurnalista…

- Huawei Consumer Business Group anunța ca 6 dintre dispozitivele din portofoliul sau au fost premiate cu distincția iF Design în cadrul ediției de anul acesta a International Industrial Design Forum, ce a avut loc în Hanovra, Germania. Printre produsele premiate se afla: Huawei Mate 10…

- Miriam Eugenia Soare se lupta de mai multa vreme cu un cancer la plamani, informeaza Romania TV. Aflata in orasul german Hamburg, ea a facut febra mare, organismul fiindu-i slabit din cauza chimioterapiei. Pret de aproape 7 ore a zacut cu o perfuzie in mana pe holul spitalului, rugandu-se de medici…

- Experienta intr-un spital din strainatate poate sa fie traumatizanta pentru romani. Desi multi pacienti prefera sa se trateze peste hotare, de multe ori tratamentul de care au parte si timpii lungi de asteptare pentru a primi atentie ii determina sa isi schimbe total parerea despre sistemul medical…

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista cu tumora cerebrala, a ajuns la Hanovra, in Germania, și raspunsul pe care l-a primit de la medici este unul imbucurator: ea poate fi operata. Are insa in continuare nevoie de sprijinul nostru. Iata ce a postat astazi pe pagina ei de Facebook: „Buna…

- Trei persoane au fost reținute de DIICOT Pitești fiind suspectate de frauda informatica. Potrivit procurorilor, barbații postau anunțuri de vanzare fictive și iși convingeau victimele sa plateasca contravaloarea produselor, fara ca acestea sa fie livrate. Prin pacalirea clienților din Marea Britanie,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Lenuța Cernica, tanara polițista diagnosticata cu tumora cerebrala la doar 30 de ani, a carei poveste impresionanta de viața a fost prezentata recent de Libertatea, a gasit o cale pentru a putea spera la vindecare. Dupa ce medicii din Romania nu i-au putut oferi soluțiile pentru vindecare, Lenuța Cernica…

- Patru foarte tineri sportivi legitimați la Addras Taekwondo – CSM Focșani 2007 vor concura, la sfarșitul acestei saptamani, la ”Cupa Europeana a Președintelui pentru copii”, competiție ce va avea loc la Sindelfingen, in Germania. Cei patru sunt Denis Fodolica, copii masculin 7-8 ani,…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista diagnosticata cu tumora cerebrala, pleaca in Germania. Dupa lungi cautari atat in Romania, cat și in strainatate, ea a primit un raspuns pozitiv de la o clinica din Hanovra. „Pentru ca faceți eforturi pentru mine, am zis ca e normal sa va țin la curent,…

- Sa sari cu coarda elastica (bungee jumping) de mai multe ori de pe un pod inalt nu este poate cea mai inteligenta idee, dar un grup de cercetatori din Germania foloseste aceasta activitate plina de adrenalina pentru a realiza un experiment in domeniul neurostiintei, informeaza DPA marti. …

- Elvetia va trimite 171 de sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), ceea ce reprezinta cea mai numeroasa delegatie elvetiana din istorie la JO de iarna, a anuntat luni Comitetul olimpic elvetian. Printre cei 171 de sportivi figureaza numerosi favoriti in disciplina…

- Tensiunile au escaladat duminica intr-un oras din sud-vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, a anuntat politia germana, citata de agentia DPA, transmite Agerpres.

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Semifinale (Zagreb) 26 ianuarie 2018 19:00 Franța – Spania 23-27…

- Angela Merkel pare pe cale sa poata forma un guvern la sfarsitul lui martie, dupa un indelungat impas politic, fara precedent, in Germania, insa planurile i-ar putea fi afectate de un tanar social-democrat in varsta de 28 de ani, scrie AFP.Kevin Kuhnert a urcat pe scena politica germana in…

- Simona Halep s-a impus intr-un meci dramatic in semifinala Australian Open, in fața judecatoarei din Germania, Angelique Kerber. In finala, Halep o va intalni pe Caroline Wozniacki, intr-un meci care se va desfașura sambata.”A fost un meci foarte greu, sunt foarte emotionta. Stiam ca va fi…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul1 WTA) s-a calificat, in urma cu cateva minute, in premiera, in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. Constanteanca a invins-o in semifinale pe Angelique Kerber (Germania, locul 16 WTA), scor ...

- „Povestea mea o știți deja. Din septembrie 2017 mi-am inceput calatoria spre fericire”, spune Andrei Pusok. Ei bine, Andrei a fost diagnosticat cu o tumoare la baza craiului care risca sa ii puna viața in pericol. Tanarul aradean a trecut prin doua operații, facute la o clinica din Germania, iar in…

- Haos de nedescris pe aeroportul din Hanovra. Zeci de kurzi si turci si-au impartit pumni, picioare, cozi de steag transformate in bite si amenintari cu moartea, pina cind politia germana i-a imprastiat cu bastoane si cu spray lacrimogen, anunta Daily Mail. Uriasul scandal a izbucnit cind un grupa de…

- Bataie generala intre kurzi si turci pe un aeroport din orasul german Hanovra. Cel putin 180 de oameni si-au impartit pumni si picioare in timpul unui check-in pentru un zbor al companiei Turkish Airlines.

- Curtea Constitutionala Federala din Germania a respins cererea de gratiere depusa de Oskar Groening, fost membru al SS, cunoscut drept 'contabilul de la Auschwitz', in varsta de 96 de ani, condamnat in 2015 la patru ani de inchisoare pentru 'complicitate' la omorarea a 300.000 de evrei, a anuntat miercuri…

- Reprezentantii Politiei au demarat duminica, 14 ianuarie, o investigatie dupa ce trei persoane au ajuns la spital dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Animalele sunt din categoria celor care trebuie declarate autoritatilor, fapt pe care proprietara sa l-ar fi facut.

