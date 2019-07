Un câine chihuahua a fost răpit de un pescăruş Proprietara unui caine chihuahua a solicitat ajutorul pentru a-si gasi patrupedul pierdut, dupa ce acesta a fost rapit de un pescarus din gradina casei sale din comitatul Devon, informeaza luni The Guardian. Cainele in varsta de patru ani, pe nume Gizmo, nu a mai fost vazut de atunci. Becca Hill, de 24 de ani, din Paignton, a postat mai multe anunturi in care solicita orice informatie care ar putea-o ajuta sa-si gaseasca cainele. "Prietenul meu era in gradina (...) si deodata l-a vazut luat pe sus. (Pescarusul) l-a carat pe Gizmo pe o distanta destul de mare pana nu l-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

