Un câine a fost salvat în largul coastelor Thailandeze, dintr-o zonă unde rechinii fac legea Cainele de culoare maro a inotat catre muncitori cand acestia l-au strigat si astfel a putut fi scos din apa. Nu se cunoaste cum a reusit cainele sa ajunga atat de departe in larg, insa se banuieste ca el ar fi cazut in apa dintr-un trauler. Muncitorii de pe platforma petroliera care au salvat cainele vineri dupa-amiaza i-au pus numele Boonrod, un cuvant thailandez care s-ar putea traduce prin ''cel salvat'' sau ''supravietuitor''. In momentul in care a fost salvat, Boonrod era epuizat, insetat si infometat. El a fost ingrijit de muncitorii de pe platforma care au apelat ulterior… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

