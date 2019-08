"Un cadru universitar australian banuit de spionaj a fost arestat in China (...) si este detinut in conditii grele", a anuntat marti sefa diplomatiei de la Canberra, Marise Payne, ceea ce nu face decat sa creasca tensiunile deja existente intre cele doua tari, informeaza AP si Reuters potrivit Agerpres. Yang Hengjun, un militant in favoarea democratiei, este retinut de mai multe luni la Beijing, fara niciun capat de acuzare. Potrivit ministrului australian de externe, scriitorul a fost arestat oficial pe 23 august.



Yang, in varsta de 53 de ani, a fost retinut in ianuarie, in momentul…