- "Promotii la castrari: pentru un motan 1.000 ruble, pentru o pisica (sterilizare, n.red.) 2.500 ruble si gratuita pentru un sot necredincios". Instalat langa o statie de metrou, afisul a suscitat nemultumirea a doi locuitori din oras, care au depus plangere, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant…

- Frica distruge moral un om, il transforma intr-un aluat din care un regim politic rau poate sa faca orice, dar astazi nu mai exista Gulag, granitele sunt deschise, iar pe rafturi se gasesc alimente. Si atunci, care e mecanismul prin care tineri care nu au trecut prin oroarea totalitara aleg un lider…

- Departamentul pentru managementul proprietații al Kremlinului finanțeaza renovari de lux pentru reședința liderului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, aflata în apropiere de Sankt Peterburg, relateaza Moscow Times.Fosta reședința a familiei imperiale a Rusiei, care este transformata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea sa se deplaseze la baza marinei ruse din Vladivostok (tinutul Primorie) in cadrul vizitei pe care o va intreprinde in curand in acest oras rusesc de pe coasta Pacificului pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza luni agentia de presa…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…

- Un protest inedit a fost semnalat miercuri de presa rusa impotriva actualului presedinte rus Vladimir Putin, in pofida masurilor severe luate de autoritatile de la Kremlin impotriva societatii civile si a opozitiei din Rusia. O piatra funerara pe care erau trecute numele sefului statului rus, anii…

- Un american, angajat al ambasadei SUA în Rusia, a fost prins pe aeroport cu un obuz în bagaje. Acesta nu dispunea și de detonator, motiv pentru care oficialii ruși au declarat ca este doar încercare de a testa vigilenței Rusiei.