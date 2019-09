Stiri pe aceeasi tema

- Germania trebuie sa faca mai mult decat sa-si ceara scuze pentru atrocitatile comise in Polonia in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat marti un parlamentar polonez detinand o pozitie-cheie, in timp ce a cerut de asemenea plata reparatiilor, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Doar…

- Polonia trebuie sa ceara compensatii pentru pierderile suferite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat duminica dimineata premierul polonez Mateusz Morawiecki, in orasul Gdansk, cu ocazia festivitatilor de comemorare a 80 de ani de la izbucnirea razboiului, informeaza dpa."Trebuie…

- Guvernul rus a publicat protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, sporind diviziunile intre rusii care cred ca singura optiune de atunci a URSS-ului era sa incheie acest pact cu Germania nazista si cei care sunt de parere ca pactul l-a incurajat pe Hitler…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa. 'Polonia nu a primit pana astazi compensatii adecvate din partea…

- Parlamentul acestei republici baltice membre a Uniunii Europene (UE) a votat joi in favoarea modificarii legii, prin interzicerea purtarii in public a uniformelor armatelor si altor agentii represive ale fostei Uniuni Sovietice si Germaniei fasciste.Legea va intra in vigoare de la 1 ianuarie…