Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Poliție Locala și Control a Municipiului București a continuat in aceasta saptamana activitațile in vederea prevenirii opririlor și staționarilor neregulamentare pe principalele...

- Poliția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala și Control a Municipiului București a descoperit si finalizat un caz socant: 41 de pisici erau ținute de ani de zile la limita supravietuirii, in...

- Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti a descoperit si finalizat un caz socant: 41 de pisici erau tinute de ani de zile la limita supravietuirii, in bezna, in bucataria unui apartament aflat in sectorul 6.

- 41 de pisici au fost ținute, ani de zile, la limita supraviețuirii, in intuneric, in bezna, in bucataria unui apartament. Descoperirea a fost facuta de Poliția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala și Control a Municipiului București. Cand au intrat in apartamentul din sectorul…

- Poliția Locala din București a efectuat, in noaptea de vineri spre sambata, o razie in randul taximetriștilor din Centrul Istoric. In urma controlului, au fost aplicate 10 sancțiuni pentru ca cei care au refuzat curse sau au propus prețuri mai mari decat cele stabilite de aparatele de taxat.„Inspectori…

- Politia Animalelor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti a aplicat prima amenda unui stapan de pitbull dupa ce acesta si-ar fi abandonat patrupedul la periferia Sectorului 5. Stapanul si-a motivat gestul prin faptul ca nu mai are suficient...

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei au fost aplicate in mai multe cluburi din zona Centrului Vechi al Capitalei, fiind constatate mai multe nereguli in urma unor controale efectuate in noaptea de vineri spre sambata, au informat reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…