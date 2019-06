Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a explicat de ce au fost cozi la votul din 26 mai și de ce o parte dintre romanii din strainatate nu au putut vota. Meleșcanu prezinta raportul privind desfașurarea alegerilor in diaspora. „O alta cauza care a generat o serie de probleme a fost estimarea nerealista…

- Ministerul de Externe a solicitat Biroului Electoral Central prelungirea programului de votare in diaspora, astfel incat toți romanii din strainatate sa poata vota. Solicitarea ministerului vine dupa ce in fața secțiilor de votare din principalele orașe din Europa s-au format cozi de mii de oameni.…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat ”Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019” care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv:…

- China, unul dintre principalii importatori de petrol iranian, a protestat marti fata de decizia SUA de a sanctiona tarile care continua sa cumpere titei de la Teheran, informeaza AFP, transmite AGERPRES . ‘China isi exprima opozitia ferma fata de sanctiunile unilaterale ale SUA’, a declarat in fata…

- Gabriella Ezra, 91 de ani, locuiește in prezent in Brighton, Marea Britanie. Ea a primit o prestigioasa medalie Steaua Italiei, dupa ce fiul ei, Mark, a scris Ambasadei Italiei pentru a face cunoscute faptele eroice ale mamei lui din ziua de 28 aprilie 1945. Cand avea 17 ani, Gabriella s-a ținut dupa…

- Primaria Alba Iulia n-a ratat aproape nicio țara de pe harta Europei, plus „bonus” Coreea de Sud, pe parcursul anului 2018. Italia, Portugalia, Spania, Ungaria, Finlanda, Austria, Spania, Croația, Olanda, Marea Britanie sunt o parte dintre locurile in care angajații Primariei au participat la diferite…