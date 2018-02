Stiri pe aceeasi tema

- Patru pietoni, intre care un copil de 3 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- Dua Lipa si Ed Sheeran se numara printre artistii nominalizati la Brit Awards care au castigat pozitii importante si au urcat in topurile muzicale din Marea Britanie in aceasta saptamana, cu cateva zile inainte de editia din 2018 a acestei gale, care va avea loc miercuri seara, informeaza Press Association.…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- Bisericile cu turle vor fi folosite pentru a creste conectivitatea in banda larga mobila in zonele rurale, a anuntat sambata ministrul britanic al culturii, Matt Hancock, conform agentiei Press Association. Oficialul a declarat ca acordul cu Biserica Angliei pentru a folosi cladirile medievale…

- Caterina Radion, o romanca in varsta de 62 de ani, se afla la bordul unei masini Lancia Ypsilon alaturi de un batran italian de 96 de ani, Pietro Trogolo, care conducea automobilul cand a avut loc tragicul accident, in aceasta dimineata, potrivit rotalianul.roCei doi se aflau pe strada provinciala 53,…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- O tanara a avut noroc acum cateva minute, scapand fara nicio zgarietura dupa un accident care putea sa aiba urmari grave. A pierdut controlul volanului și a lovit doi copaci pe Dealul Targului.

- Un grav accident rutier a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Iasi. Un tanar care se indrepta catre masina sa parcata a reusit in ultimul moment sa scape cu viata dintr un teribil accident. O masina condusa cu viteza de un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a intrat violent in masina tanarului…

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta in stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului in care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de inchisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare…

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Un avocat care figureaza in trei dosare penale pentru ca ar fi condus in stare de ebrietate, a fost amendat cu 3000 de lei. Acesta a fost amendat in baza unei plangeri depuse de catre socrul sau.

- Un tanar de 28 de ani si-a pierdut viata intr-un accident care a avut loc sambata noaptea, 3 februarie a.c., in comuna Racovita, sat Tutulesti. Soferul a virat stanga pentru a intra in parcarea unui restaurant. Nu s-a asigurat si a fost lovit de alta masina care venea din sens opus, aceasta fiind atinsa…

- O tânara mama, în vârsta de 22 de ani, din Marea Britanie, a fost gasita fara suflare, la câteva zile dupa ce a postat în mediul online: „Noapte buna, lume, ma opresc!”. Mesajul postat de aceasta în mediul online a fost însoțit…

- Panica pe aeroportul din Frankfurt, dupa un accident petrecut la sol. Autobuzul care duce pasagerii de la terminal pana la avion a provocat un accident. A fost o coliziune cu un camion de marfa.A

- Soferilor le este interzisa conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului tocmai pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Insa accidente se pot produce si atunci cand pietonii circula pe drumurile publice in stare de ebrietate. Imprudenta unei femei care, in stare de ebrietate, a traversat…

- Maestrul bucatar Jamie Oliver a cerut autoritatilor britanice sa adopte o legislatie care sa interzica vanzarile de bauturi energizante pentru copii, dupa ce supermarketurile din Marea Britanie au introdus propriile limite de varsta in ceea ce priveste comercializarea de produse cu cafeina si cu…

- O femeie în vârsta de 48 de ani a decedat, marți dimineața, dupa ce mașina în care se afla a fost spulberata de un tren, între orașul Tașnad și localitatea Cig, din județul Satu Mare.

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association.

- Un accident extrem de violent s-a produs miercuri seara, pe soseaua de centura a Clujului. Șoferul unui autoturism s-a izbit de un parapeții de pe marginea drumului, rupându-i, iar unul dintre ei a strapuns bolidul.

- Un accident mortal s-a produs in Chișinau, dupa ce un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan. Acesta a vrut sa intre in depașire, dar s-a lovit frontal cu o alta mașina. Un om a murit, iar alte patru persoane se afla in stare grava la spital.

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime și o persoana decedata, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, inmatriculat in județul Cluj –…

- Harry Uzoka, un model in varsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, intrucat tanarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- In perioada 5-6 ianuarie forțele poliției au desfașurat o ampla acțiune de prevenție a faptelor antisociale. Astfel au fost depistați doi șoferi in stare de ebrietate, unul in varsta de doar 21 de ani, și un alt conducator auto care avea permisul de conducere suspendat.

- In imagini se vede cum batrana se asigura din partea stanga atunci cand traverseaza, insa nu se mai uita și in direcția opusa. Șoferul de 67 de ani, care circula cu viteza, nu a mai apucat sa franeze si a izbit-o in plin pe femeie. In urma impactului, batrana a fost aruncata peste mașina.…

- Un grav accident s-a produs azi-noapte pe drumul national 10, chiar in fata fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un sofer a pierdut controlul masinii, a intrat intr-o teava de gaze, dupa care s-a rasturnat. Conducatorul auto a fugit iar langa masina a fost gasit cadavrul unei fetite.

- Ieri, 2 ianuarie 2017, in jurul orei 00.45, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Culturii din localitatea Vinerea. Un tanar, in varsta de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc sambata, 23 decembrie, dupa ce un barbat a adormit a volan, a patruns cu masina pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de o tanara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie este șeful SRI Prahova. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice. Femeia care și-a pierdut viața avea varsta de aproximativ 30 de ani și locuia in zona. ”Victima traversa…

- Un autovehicul condus de un cetațean român s-a lovit frontal, luni, de un automobil în care se afla un cuplu italian. Evenimentul s-a produs pe strada provinciala dintre localitațile Borghetto Lodigiano și Graffignana.

- O sicanare in trafic urmata de un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara in statiunea Mamaia. Incidentul a fost surprins de camerele video instalate la bordul a doua dintre autoturismele implicate. Pe imagini se observa cum conducatorul auto al unui Ford Focus inmatriculat in judetul Arges…

- Trei persoane au scapat astazi ca prin urechile acului, dupa un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. Un tir si o autoutilitara s-au izbit, in jurul orei...

- Un jandarm baut, aflat la volanul unui camion, a distrus aseara sase masini, chiar in fata Palatului Cotroceni. Angajatul MAI nu a pastrat distanta in mers si a intrat cu viteza in masinile aflate in fata sa. In urma impactului, doua femei au ajuns la spital. Jandarmul a fost testat si avea o alcoolemie…

- Un accident grav a avut loc in Galati, soldat cu decesul a doi tineri. Masina in care se aflau a derapat si a intrat direct intr-un stalp, impactul fiind foarte puternic, din cauza vitezei mare pe care o avea.

- Surse din randul Politiei Judetene Calarasi spun ca ar fi vorba despre doi adolescenti, de 16 si 18 ani. Cei doi au fost condusi la sediul IPJ Calarasi, la ora transmiterii acestei stiri aflandu-se la audieri. In judetul Calarasi, un sofer a luat la ocazie doi tineri necunoscuti…

- Politistii din Aiud au luat masura retinerii fata de un tanar din municipiu care, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat un accident rutier in urma caruia o femeie si-a pierdut viata, iar o minora a fost ranita. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Un șofer aflat in stare avansata de ebrietate a accidentat mortal o femeie care se deplasa pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 14.45, pe strada Siliștei din orașul Liteni, iar sambata noapte, urmare a gravelor leziuni suferite, femeia in varsta de 42 de ani a ...